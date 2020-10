Opération ramassage de déchets au bord du Gardon pour les jeunes du centre éducatif fermé de Nîmes

Cette matinée au bord du Gardon : une bouffée d'air pour les adolescents qui fréquentent le centre éducatif fermé de Nîmes. Ils sont 11 (9 garçons et 2 filles) âgés de 13 à 16 ans, placés sous mandat judiciaire pour 6 mois. Une alternative à l'incarcération. Pour les aider à se réinsérer socialement et professionnellement, le centre a choisi d'axer son projet d'établissement sur l'éco-citoyenneté et les actions humanitaires. A l'occasion de la semaine du développement durable, ils ont donc ramassé les déchets laissés par la dernière crue en aval du Pont Saint Nicolas. "L'objectif confie Carole Aumeunier, la directrice du CEF, c'est de travailler avec eux sur ce qui les a amenés dans notre établissement tout en valorisant des actions positives pour eux et les inscrire dans une démarche de responsabilisation. Ce travail, on le fait aussi auprès des parents."

Carole Aumeunier, la directrice du Centre éducatif fermé de Nîmes Copier

Faire des choses positives

Pour les jeunes qui participaient au ramassage des déchets, cette matinée, c'était surtout l'occasion de sortir. " Voir une belle rivière, ça fait du bien. Ça fait passer le temps. Je réfléchis à autre chose confie l'un d'entre eux. On est bien, on a envie de sauter à l'eau renchérit un second." Morgane Boaretto est éducatrice spécialisée au centre. Elle confirme. "Lorsqu'on retourne au centre, il y a une sorte d'apaisement. Il fait beau, il y a la nature, la rivière. Ca peut rappeler de bons moments ou ça peut donner envie de passer des bons moments. Actuellement, ils ont d'autres préoccupations, c'est pour ça qu'on s'appuie sur le quotidien, sur des tâches concrètes à leur portée. L'idée, c'est d'en reparler une fois rentrés pour montrer qu'ils peuvent faire des choses positives aussi à l'intérieur du centre."

Morgane Boaretto, éducatrice spécialisée au CEF de Nîmes Copier

Semer des graines

Pour Carole Aumeunier, la directrice du centre, ce type d'opération permet aussi aux jeunes de retrouver confiance en soi. "Le temps de placement est relativement court puisqu'on les a 6 mois. Notre objectif, c'est de semer des graines, leur apporter des repères pour qu'après ils puissent s'appuyer dessus. On travaille aussi avec les familles puisque le relais se fera avec elles à l'issue du placement."

Reportage sur les bords du Gardon Copier

A la chasse aux déchets sur les embâcles © Radio France - Sylvie Duchesne