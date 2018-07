Il accueille entre 8 000 et 10 000 clients chaque jour et pourtant il va fermer cet été pour cause de travaux

Il accueille entre 8.000 et 10.000 clients chaque jour et pourtant il va fermer trois semaines cet été pour cause de travaux. Le supermarché Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire ferme ses portes le dimanche 22 juillet et rouvrira en grande pompe le lundi 13 août, entièrement remis à neuf après un chantier titanesque qui va durer trois semaines et coûter plusieurs millions d'euros. Une opération rarissime en France, les enseignes préférant généralement faire des travaux tout en accueillant les clients.

C'est un pari énorme ! - Sébastien Toulier, le directeur

La direction du supermarché a préféré miser sur une fermeture de trois semaines pour moderniser les lieux, plutôt que des travaux étalés sur plusieurs mois : "Nous comptons évidemment sur la fidélité de nos clients et sur l'effet de nouveauté pour en faire venir de nouveaux. C'est un pari, mais c'est ce qui nous paraissait le plus pertinent."

Seules les caisses seront conservées à l'identique, tout le reste va changer. Les rayons, eux, vont sévèrement rapetisser. Tous les produits seront désormais à portée de main, promet Sébastien Toulier : "Il n'y aura pas de produits à plus d'un mètre quatre-vingt de hauteur."

Finie aussi la vieille trancheuse qui ne coupe plus au rayon boucherie : les machines seront changées. Les salariés se disent satisfaits de cette fermeture car travailler dans le bruit et la poussière rend les journées plus fatigantes et difficiles.

Et la galerie marchande ?

Les commerçants de la galerie marchande qui, elle, reste ouverte pendant les travaux, soutiennent la démarche. Une concertation avec la direction d'Auchan a eu lieu en amont.

Pas de panique pour les habitués en ce qui concerne la nouvelle disposition des rayons : pour s'y retrouver à la réouverture, les caddies seront équipés de plans.