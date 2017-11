Opération "Rats le bol" : dératisation massive dans le quartier du Franc Moisin, à Saint-Denis

"Rats le bol" : c'est le mot d'ordre de la ville de Saint-Denis, dans la cité du Franc Moisin. La mairie coordonne une opération de dératisation inédite par son ampleur et qui dure deux jours.

Opération "Rats le bol". C'est le mot d'ordre depuis ce jeudi dans le quartier du Franc Moisin, à Saint-Denis. Comme d'autres, cette cité qui compte 1700 logements et plus de 8000 habitants est infestée par les rats, en raison des travaux de voirie qui les font ressortir et de l'interdiction de certains produits chimiques qui favorise leur prolifération. La ville a décidé de frapper fort avec une opération inédite par son ampleur, ce jeudi et ce vendredi.

Coordonner les actions de dératisation

Elle est menée de front par les deux bailleurs sociaux du quartier, la ville et le département avec l'appui des habitants. L'objectif c'est de coordonner pour que les produits soient dispersés partout en même temps. "Les bailleurs faisaient leur travail sur leur parc, mais ça ne sert à rien d'intervenir sur un immeuble et pas chez le voisin" explique David Proult, adjoint au maire en charge du quartier.

L'opération de dératisation est d'une ampleur inédite, à Saint-Denis Copier

Deux agents interviennent dans le quartier pendant deux jours © Radio France - Rémi Brancato

Sensibiliser les habitants

Les habitants ont aussi été sensibilisés, via des affiches, des messages distribués lors de porte à porte, pour tenter de changer les comportements, éviter les déchets qui traînent hors des poubelles et bannir la nourriture jetés aux oiseaux. "On ne donne pas à manger aux pigeons, là on donne à manger aux rats" s'énerve Maud Dautrecourt, du service de l'unité santé environnementale de la ville de Saint-Denis.

Danièle, qui habite le quartier depuis plus de 40 ans, aimerait voir les comportements changer Copier

Globalement les habitants applaudissent l'opération, inédite, même si ce n'est pas la première. "Je pense que ce sera très difficile, c'est une goutte d'eau dans la mer, il y en a trop" estime Danièle. Avec d'autres habitants, elle organise le 3 décembre une deuxième journée de nettoyage citoyen du quartier, après celle du 22 octobre.