Opération relooking: "On peut être magnifique ! Toute femme peut-être belle !"

9 femmes du quartier de Villeneuve-les-Salines à la Rochelle ont participé à un atelier relooking, organisé par le centre social du quartier. L'objectif est de leur permettre de redynamiser leur estime de soi. Elles ont ensuite été prises en photo par un vrai photographe: le résultat est bluffant !

Elles sont 9 et elles n'ont plus le temps ou l'envie de prendre soin d'elles. Alors elles ont participé à l'atelier proposé par le centre social du quartier Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. Une opération relooking où elles ont pu bénéficier de conseils de professionnels de la beauté, coiffeurs-visagistes et maquilleuses. L'atelier s'est terminé par une séance photographique.

Séverine et Isabelle ont participé à l'atelier, elles ont appris quelque chose de très important, écoutez leur témoignage :

- Anna Arakelyan

