Opération retour à l'envoyeur d'un dépôt sauvage d'encombrants à Saint Brès

Ce sont des riverains de la rue du Moucadou à Saint Brès, une commune de la Métropole de Montpellier qui ont alerté la mairie lorsqu'ils ont vu le tas d'encombrants divers sur le trottoir devant une habitation inoccupée. Visiblement la personne qui a hérité du bien fait le "grand ménage" : des meubles, mais aussi des bouteilles de gaz ou des bidons en plastique, "on ne pouvait même plus passer sur le trottoir", explique le maire "et ça dure depuis jeudi."

"On ne met pas tout devant comme ça en se disant que quelqu'un va les ramasser !" Laurent Jaoul

"C'est de l'incivisme !" s'indigne le maire Laurent Jaoul, "on a une déchetterie et on a un service à la mairie pour aider à se débarrasser de gros volume de déchets, la ce n'est pas possible."

"Ras le bol de ceux qui se croient tout permis" Laurent Jaoul, maire de Saint Brès

Après avoir essayer de prendre contact avec le propriétaire des lieux sans succès, ce lundi, des élus de la commune avec l'accord du maire qui est en vacances ont organisé avec des agents communaux une opération "retour à l'envoyeur". Tout ce qui était sur le trottoir a été remis dans le jardin de la maison et le propriétaire va être verbalisé.

Il y a un an , Laurent Jaoul avait publié sur sa page facebook une vidéo d'un jeune couple se débarrassant d'un canapé dans la rue. La vidéo avait fait son effet puisqu'ils étaient venus le récupérer .