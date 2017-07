Opération sécurité en mer sur le Bassin d'Arcachon

Comme chaque été les affaires maritimes d'Arcachon renforcent leurs contrôles sur le Bassin d'Arcachon. Dans le collimateur des agents : les excès de vitesse et les plaisanciers qui naviguent sans le matériel de sécurité réglementaire.

Comme tous les ans il est bon de rappeler que le Bassin d'Arcachon n'est pas un grand lac où l'on peut faire n'importe quoi avec son voilier ou son bateau à moteur. A chaque début de saison estivale les Affaires Maritimes organisent des opérations de prévention et de sensibilisation aux dangers de la navigation intra-Bassin. Leur priorité : mettre fin aux excès de vitesse de plus de 20 noeuds et aux conduites dangereuses dans la bande des 300 mètres (dédiée aux nageurs).

L'an passé les Affaires Maritimes d'Arcachon ont procédé à la suspension de 22 permis de navigation, dans la majorité des cas pour des excès de vitesse mais l'infraction la plus fréquente c''est l'absence de gilets de sauvetage.

Les plaisanciers doivent se préparer correctement à leur sortie en mer. Ils doivent suivre la règle des "3 M" : météo, marée et matériel ! — Julian Virlogeux, directeur de l'unité de contrôles des Affaires Maritimes sur le Bassin d'Arcachon

Des contrôles quotidiens © Radio France - Stéphane Hiscock

Cet été les agents des affaires maritimes vont procéder à des contrôles quotidiens sur le Bassin d'Arcachon. Attention également : le taux d'alcoolémie autorisé à la barre d'un bateau est fixé à 0.5 g par litre de sang ... c'est la même chose que sur la route !