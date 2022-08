Opération sécurité loisirs nautiques : 48 contrôles réalisés à Cherbourg

"Bonjour messieurs dames, les affaires maritimes". Dans l'avant-port de Cherbourg, à l'heure de la pause casse-croûte pour une famille de touristes, c'est l'heure de l'inspection générale du voilier. Au menu : contrôle des documents, comme le permis bateau ; du matériel de sécurité, tels que les gilets de sauvetage et des extincteurs ; et contrôle des règles nautiques.

On contrôle la date du déclencheur. Sur certains systèmes, c'est un voyant vert et une date avant laquelle il faut le remplacer. Là, la date, c'est 2026, donc c'est impeccable" - Morgan, chef d'unité littoral des affaires maritimes

Le technicien chef vérifie aussi la présence de la lampe flash sur les gilets. Elle se déclenche automatiquement dès qu'une personne se retrouve à l'eau. L'absence de gilet de sauvetage peut coûter cher : jusqu'à 1.500 euros d'amende. "Le nombre de gens qui effectivement n'ont pas le matériel ou ne font pas attention à la date de péremption, c'est dramatique. Donc il faut contrôler", confie Gérard, un plaisancier.

Dans le cadre de la campagne estivale de sécurité des loisirs nautiques, la préfecture maritime de la Manche-mer du Nord a organisé une opération de contrôles ce jeudi à Cherbourg. C'était la troisième de l'été dans la Manche, après Saint-Martin-de-Bréhal et Saint-Vaast-La-Hougue.

On a beaucoup de fréquentation en mer cet été. Les gens sont majoritairement bons élèves, même s'il y a un effet de relâchement, un manque de vérification du matériel ou du matériel périmé. Une attention importante est portée sur le matériel de sécurité : savoir où sont les gilets, pouvoir y accéder rapidement. On observe de plus en plus un allongement des pratiques des loisirs nautiques jusqu'à fin septembre - Aude Duval-Molinos, administratrice des affaires maritimes