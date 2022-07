Opération sécurité routière en Indre-et-Loire : les psychotropes dans le viseur

C'est l'occasion pour les gendarmes d'Indre-et-Loire de faire de la pédagogie et de présenter leurs différents outils : radars, jumelles, voiture et motos... Mais aussi d'alerter sur les méfaits de l'alcool et des drogues, qui comptent parmi les premières causes d'accident de la route. Un peu comme pour l'ASSR, les participants sont invités à chausser une paire lunettes déformantes, sensée simuler les effets d'une consommation de cannabis ou d'environ un gramme d'alcool par litre de sang. Leur défi : suivre un parcours tracé au sol et éviter les obstacles, tout en ayant l'impression d'être complètement saoul. "C'est très déstabilisant" raconte Elodie après avoir renversé la moitié des panneaux de signalisation. "On a pas du tout les mêmes perspectives, ça tangue... ça ne donne vraiment pas envie de consommer avant de prendre la route".

Sensibiliser les conducteurs de demain

Ce sont naturellement les enfants qui se prêtent le plus au jeu : "Avec les premières lunettes on voit la piste en double" s'étonne Louise, qui vient de trébucher contre un plot. "Alors qu'avec les deuxième, c'est comme des abeilles et du coup je voyais rien".

Avec des ateliers ludiques essentiellement adressés aux enfants, on pourrait penser que la gendarmerie se trompe de cible. Mais comme le souligne le commandant Tanguy, de la gendarmerie de Tours, l'enfant d'aujourd'hui est le conducteur de demain : "Si on arrive à la sensibiliser aujourd'hui, ça peut durer dans le temps. Peut-être que plus tard, au moment où on lui proposera de consommer avant de prendre le volant, il se rappellera de cette expérience !"

Trois paires de lunettes déformantes sont proposées : une avec les effets du cannabis, la seconde avec l'équivalent d'un gramme d'alcool, et la troisième deux grammes. © Radio France - Mathilde Cariou

Gare à l'hypovigilance

L'autre objectif de cet espace prévention, c'est d'inciter les automobilistes à bien faire une pause sur leur trajet : "L'hypovigilance est la première cause d'accident sur l'autoroute" reprend le commandant Tanguy. "Ce moment où on pense à autre chose, où les paupières sont un peu lourdes... On peut l'éviter en faisant une pause. Et en mettant en place des ateliers, on va inciter les conducteurs à rester 15-20 minutes, plutôt que deux."

Des ateliers comme celui-ci seront organisés tout au long de l'été pour sensibiliser les automobilistes sécuriser les trajets, "un dispositif indispensable, notamment en cette période de forte mortalité sur les routes".