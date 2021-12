La police nationale renforce ses liens avec la population dans le quartier de la Devèze à Béziers

Comme l'an passé, la police nationale de Béziers a installé ce samedi matin un stand dans les halles du quartier de la Devéze. L'occasion de passer des messages de prévention et de créer du lien avec la population.

Renforcer le lien entre la police nationale et les habitants, voilà l'objectif recherché ce samedi matin dans le quartier de la Devéze à Béziers (Hérault). Une équipe du commissariat s'est installée toute la matinée dans les Halles couvertes.

Il s'agit évidement de redorer l'image d'une profession, de se rapprocher de la population et démontrer que les forces de l'ordre ne sont pas uniquement-là pour réprimer. En début d'années, les Français n’étaient que 37% à déclarer avoir confiance dans la police, taux le plus bas enregistré depuis 1999 d'après un sondage réalisée par IFOP..

''Nous avons cette volonté de rapprocher la police et la population dans un contexte différent'' explique Sandrine Couzinet, la commissaire de police de Béziers. ''Les gens sont contents de nous voir dans ce contexte. De poser des questions qui les préoccupent. Pour nous aussi, c'est agréable d'avoir ce contact informel''.

La présence des fonctionnaires de police ne passe pas inaperçue. Une moto et un drapeau aux couleurs de la police nationale installées au milieu de la cinquantaine d'exposants attirent le regard du public. Il est 08h30 et la fréquentation des halles s'amplifie. A peine installée, voilà que de nombreux passants surpris dans un premier temps de cette présence très inhabituelle s'approchent et entament très rapidement le dialogue avec les fonctionnaires.

''Les gens ont perdu confiance dans leur police'' dit Sidy-Mohammed, un habitant du quartier de la Devèze. ''Il faut rétablir ce contact social. C'est nécessaire. La police n'est pas là uniquement pour sanctionner. Et c'est important qu'elle soit à nos côtés, ce matin pour le rappeler

Un accueil très chaleureux de la population

''On nous voit autrement'' rajoute le Majore Rosine Jarlet. ''Ici la parole est libre. Les gens voient qu'on est abordable et qu'il n'y a pas uniquement le côté répressif''

Cette présence est aussi l'occasion de passer des messages. D'abord sur les violences conjugales, ensuite à l'approche des fêtes de fin d'année, de rappeler que les risques de cambriolages sont bien plus importants à cette période.

Près de 50% des jeunes n'ont pas confiance en la police, selon un sondage Opinionway

"L'idée est de montrer que la police est au service de la population" dixit Pierre Castoldi le sous-préfet de Béziers. "Les biterrois ne doivent pas avoir uniquement la notion d'une police qui interviendrait qu'en cas d'infraction ou de verbalisation".

Cette initiative avait déjà été organisée à la même période en 2020 et avait rencontré un franc succès se souvient Samir. ''Nous étions surpris au départ. Ce genre de rencontre est assez rare. Mais finalement, l'échange était enrichissant. Il faut poursuivre, non seulement pour eux, mais aussi pour nous''.

Samedi prochain la police nationale s'installe cette fois dans les halles du centre-ville de Béziers à partir de 08h30.

La police nationale à la rencontre des habitants dans le quartier de la Devèze à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher