Opération séduction : les Restos du coeur de la Drôme ouvrent leurs portes pour trouver des bénévoles

Tout le monde connait Les Restos du Cœur mais l'association ne fait pas que distribuer des repas. C'est pour mieux se faire connaitre que les Restos ouvrent pour la première fois leurs portes en France ce samedi 25 juin. Dans la Drôme, ce sera l'occasion d'essayer d'attirer des bénévoles après la pandémie.

Huit centres dans la Drôme vont accueillir les partenaires et le grand public. Les bénévoles en profiteront pour communiquer sur les actions nombreuses des Restos du Cœur. "Nous faisons du micro-crédit et du conseil budgétaire, l'accès au droit. Nous avons des avocats qui interviennent gratuitement pour conseiller les personnes au niveau juridique, on a des cours d'alphabétisation et de français. Des centres proposent aussi des cours de cuisine et de couture", détaille Francis Bussière, l'un des responsables drômois de l'association.

Mais avec la pandémie, il est de plus en plus difficile de proposer l'ensemble de ces activités selon ce dernier : "Actuellement nous sommes environ 750 bénévoles. Avant le covid, nous étions 850. Donc on a perdu pas mal de monde et nous avons toujours des postes ouverts. Nous avons besoin de chauffeurs ou de préparateurs de commandes".

Les centres ouvrent ce samedi de 9h30 à 12h30.