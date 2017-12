Valence, France

Certains de ces internes sont chouchoutés, bichonnés, comme Alizée. Son internat en Drome-Ardèche est une réussite. Après des stages à Lyon et Romans-sur-Isère, cette nordiste de 25 ans est installée au Cheylard depuis deux mois : "On a une bourse mensuelle pour nos frais de déplacement. Je viens toutes les semaines de Lyon et tout est pris en charge."

En plus des déplacements, Alizée est logée dans une maison avec trois autres internes. Le loyer est payé par l'association des médecins généralistes du Cheylard : "Jamais je n’aurais accepté ce stage sans ces aides. 2h15 de route quand je peux trouver un stage bien plus près, je ne serai pas venu. Mais je ne regrette pas du tout."

30% de médecins de moins dans le bassin valentinois d'ici 3 ou 4 ans

Ces internes sont reçus deux fois par an par le département, comme pour leur rappeler que la Drôme et l'Ardèche comptent sur l'installation de ces futurs médecins. Pour Patricia Brunel-Maillet, la vice-présidente chargée de la Santé, cette opération séduction est efficace : "On se rend compte que quand les internes font leur stage de fin de cycle en médecine générale, ils restent. Encore plus quand ils créent du lien."

"Les déserts médicaux ne sont pas ceux que l’on imagine. Ce n’est pas le fin fond de la Drôme perdue. Ce n’est pas exemple le bassin valentinois d’ici 4 ou 5 ans. On pense qu’il y aura 30% de moins." Christian Dupraz, médecin généraliste à Chabeuil.

Et selon Patricia Brunel-Maillet, voir ne serait-ce qu'une partie des 140 internes de Drôme-Ardèche s'installer chez nous serait une victoire.