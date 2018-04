Bastia, France

C’est un projet qui fait parler. La surélévation de l’un des bâtiments du lycée maritime de Bastia. Le lycée est situé dans la citadelle de Bastia et pour certains riverains opposés à ce projet, le nouveau bâtiment va dénaturer l’harmonie architecturale du site. Le parti nationaliste Core In Fronte avait fait part quant ’a lui fait part de ses doutes en soulevant des problèmes de sécurité.

Face à ses accusations, l'équipe pédagogique a tenu à préciser son projet. "Ce n’est pas 2 étages comme racontent certains riverains mais un étage et demi" annonce Julien Cometto, enseignant au lycée et référent en charge des travaux. "Le dernier étage se fera sous les toits avec des hauteurs sur toit. C'est un étage et demi qui se fait dans le respect du code de l’urbanisme et dans l’harmonie de la ligne de crête de la citadelle. Concernant la sécurité du bâtiment on a deux arrivées principales pour l’accès pompier avec un accès sur tout le site, une terrasse d’évacuation sera également créée."

Projet d'extension du lycée maritime de Bastia: le reportage de Boris Loumagne Copier

Des travaux qui s’inscrivent dans un projet pédagogique

Pour Evelyne Orsini, la directrice du lycée "Nous avons à mettre en place des nouveaux cursus de BTS, nous avons besoin d’espaces pédagogiques. _On défend un outil de travail, on défend un lycée qui est en place depuis 1966, on défend les cursus scolaires ; Nous nous pensons qu’il a sa place ici au cœur de Bastia avec des extensions_, il n’y a aucune raison que l’on soit obligé de s’exporter"

Selon l'établissement, le chantier débutera à l'été 2019. La fin des travaux est prévue pour septembre 2020, pour un coût total de 4 millions d'euros. Un projet soutenu par la mairie de Bastia et la Collectivité de Corse. Le lycée accueillera 200 élèves contre 150 actuellement