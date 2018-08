Canet-en-Roussillon, France

Ils ont garé leur bus aménagé à quelques mètres de la plage, au théâtre de la mer, et installé leurs prospectus sur une table : les pompiers ont proposé une petite cure de rappel des bons gestes à adopter pour prévenir les incendies. Quelque 540 départs de feu ont été recensés depuis le 1er juin dans les Pyrénées-Orientales.

Selon Guillaume Lopez, chargé de communication du SDISS 66, les précautions à prendre pour éviter un départ de feu relèvent du bon sens : "il ne faut pas jeter sa cigarette lorsqu'on fume dans la voiture, quand on est à pieds ou à vélo, il ne faut pas jeter de verre, ni allumer de feu ou faire de barbecue".

En direct du théâtre de la mer de @VilledeCanet pour notre journée de sensibilisation sur la prévention de feux de forêt.



Nous vous accueillons jusqu’à 17h. pic.twitter.com/RoVVFnVSb3 — SDIS 66 (@SDIS66) August 23, 2018

Une opération ludique

Pour faire venir les adultes, on attire d'abord les enfants! Les plus petits ont pu essayer les différents casques d'intervention des pompiers, et se prendre en photo avec les mannequins, entièrement équipés du lourd matériel d'intervention : casque, lunettes, veste, gants, trousse de secours... Rien n'a été oublié!

Les enfants ont pu essayer des casques d'intervention et poser avec des mannequin tout équipés © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Une journée de sensibilisation également utile pour présenter le métier en lui-même, grâce à un écran installé dans un bus aménagé. Les différentes missions des pompiers y sont détaillées à travers de courtes vidéos : on y voit des interventions sur des feux, des fuites de gaz, des accidents, des sauvetages en montagne...

Les pompiers ont aussi rappelé les règles de base quand on passe une après-midi à la plage, et ont interpellé certains parents trop distraits : "on s'est rendu compte que de nombreux parents surveillaient plus leur téléphone portable que leurs propres enfants", regrette encore Guillaume Lopez du SDIS 66.