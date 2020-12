Opération Sentinelle : des militaires devant les établissements scolaires de Laval ce jeudi

Laval, à la mi-journée ce jeudi, sous une pluie fine. Un habitant quitte le centre commercial du boulevard Félix-Grat et se dirige vers le lycée Réaumur. Il murmure alors : "Il y avait une visite d'un ministre ou quoi ?" Et bien, non, il s'agit simplement du déploiement de militaires de l'opération Sentinelle à Laval et en Mayenne. Des soldats du régiment d'infanterie de chars de marine de Poitiers ont été envoyés en Mayenne pour cette journée du 3 décembre.

A la sortie des élèves du lycée Réaumur, une dizaine d'hommes lourdement armés sont en faction sur les trottoirs de chaque côté de l'avenue Chanzy.

Les militaires de l'opération Sentinelle sont déployés dans la cadre de l'état d'urgence attentat. © Radio France - Gildas Menguy

Selon le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, "la Mayenne bénéficie régulièrement de la présence de militaires de l'opération Sentinelle, notamment depuis son renforcement décidé par le gouvernement suite aux derniers attentats. l'objectif est d'assurer la sécurisation des lieux publics, là où il y a des rassemblements importants de population. Que ce soient les marchés, les commerces, les sorties d'établissements scolaires ou les lieux de culte."

Des renforts ponctuels au mois de décembre

Durant le mois de décembre, il y aura des renforts de façon ponctuelle et aléatoire à Laval, Mayenne ou Château-Gontier-sur-Mayenne.

Sous l'autorité du préfet, l'action du jour est dirigée par le délégué militaire départemental en Mayenne, le colonel François Guilleminot : "On nous fixe une zone, mais dans la journée, on adapte notre dispositif. On choisit d'aller où on veut dans cette zone. Nous n'avons pas de point fixe à horaires fixes. Le plus important, c'est d'être mobiles, imprévisibles et visibles. Le but est de rassurer la population et de dissuader des personnes qui auraient des idées pas très sympathiques."