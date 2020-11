Opération Sentinelle : des soldats devant les établissements scolaires de Belfort et Montbéliard

Depuis ce lundi, les militaires de l'opération Sentinelle réadaptent leur dispositif dans le nord Franche-Comté. Une centaine de patrouilles seront effectuées chaque semaine par une trentaine de soldats, avec une attention particulière réalisée pour les établissements scolaires, les lieux de culte catholiques, autour de Belfort et de Montbéliard, ainsi que l'établissement Nord Franche-Comté. En effet, après l'attentat qui a couté la vie à Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie, et après l'attaque dans la basilique Notre-Dame de Nice, qui a fait trois morts, Emmanuel Macron a souhaité renforcer le dispositif Sentinelle.

Les écoles et les églises particulièrement surveillés

Depuis 2013, et les attentats de Charlie Hebdo, les soldats de l'opération Sentinelle interviennent régulièrement tout au long de l'année pour protéger les sites jugés particulièrement exposés à la menace terroriste : marché de Nöel de Montbéliard, FIMU à Belfort, Eurockéennes de Belfort, ou encore protection des synagogues ou mosquées. Cette fois, ce sont les établissements scolaires et les églises du nord Franche-Comté qui feront l'objet d'une surveillance accrue.

Ici, un soldat en patrouille devant l'établissement scolaire privé Sainte-Marie à Belfort © Radio France - Wassilla Guittoune

Objectif : rassurer la population

La présence des militaires est particulièrement appréciée par Marie-Pierre Canal, directrice de l'institution Sainte-Marie à Belfort : "cette insécurité latente crée un climat inquiétant pour les enseignants et tout le personnel de l'établissement. Nous avons eu dernièrement une personne qui nous semblait prendre des photos de la cour d'établissement, cela nous a interpellé, on l'a signalé. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas remarqué il y a deux mois alors que là, cela nous interpelle davantage. La présence des militaires nous rassure, on se sent accompagnés, soutenus et rassurés par d'éventuels actes malveillants voire dramatiques".

Des militaires prêts à intervenir pour aider à la gestion de la crise du Covid-19

Les militaires du Territoire de Belfort se disent également prêts à apporter leur soutien dans la gestion de la crise sanitaire, à l'image de ce qui a été fait lors de l'opération Résilience rappelle le lieutenant-colonel Pierre, délégué militaire départemental adjoint : "au niveau de Belfort, l'opération a consisté à _sécuriser un dépôt de fabrication de gel hydroalcoolique_, un dépôt logistique de produits pharmaceutiques et aussi l'atelier de confection de masques situés à l'ancien usine d'Alstom, à RKF, cela a duré deux mois. Et si le président de la République, la nation a besoin des militaires, on reconduira cet opération, d'ailleurs l'opération Résilience est en sommeil, elle n'a jamais cessé. Le préfet peut également réquisitionner la force pour une opération ou une autre".