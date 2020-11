Opération Sentinelle : les soldats envoyés pour sécuriser la Dordogne sont issus d'une unité très spéciale

27 soldats de la force Sentinelle ont débarqué ce mardi en Dordogne pour venir patrouiller pendant environ deux mois et sécuriser les lieux publics, les hôpitaux, les gares, les centres commerciaux, les marchés ou les églises par exemple sur fond de menace terroriste pendant les fêtes de fin d'année.

Ils interviendront en liaison avec la police nationale et municipale. Ces soldats viennent du 2e régiment de Dragons basé à Fontevraud-l'Abbaye dans le Maine et Loire. Et leur mission sera primordiale durant cette fin d'année explique le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat.

"L'objectif, c'est de profiter de ce renfort d'effectif pour mieux couvrir le territoire et l'ensemble des points qui sont sensibles pour nous. Les lieux de culte, les établissements scolaires, les grandes surfaces" dit-il.

Le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat rencontre le chef de section du 2e régiment de Dragons, dans le cadre de l'opération Sentinelle © Radio France - Antoine Balandra

Particularité, cette année, les soldats sont issus d'une unité unique dans l'armée de terre basée dans le Maine et Loire et spécialisée dans la défense contre les menaces nucléaires, biologique ou chimique comme l'explique son chef de section le lieutenant Guillaume. "On a une spécialité unique dans l'armée de terre, on lutte contre toutes les menaces nucléaires, biologiques ou chimiques. Comme récemment le coronavirus. Avec des opérations de désinfection à l'assemblée nationale ou sur le porte avion Charles de Gaulle. Mais on part aussi partout dans le monde. Au printemps et en été, nous étions en Centrafrique, où du fait de notre double casquette, nous avons aussi dû lutter contre le Covid sur place, en plus de la sécurisation" dit-il.

Des soldats de l'opération Sentinelle à Périgueux en novembre 2020 © Radio France - Antoine Balandra

Voilà les Périgourdins bien protégés en ces temps de confinement qui va d'ailleurs un peu pénaliser les soldats de Sentinelle explique le lieutenant colonel Dartencet, délégué militaire départemental : "Nos braves soldats qui d'habitude peuvent découvrir le Périgord quand ils ne sont pas en mission, et bien là ils seront confinés, et je le regrette pour eux" explique-t-il. Et quand ils ne seront pas en patrouille, les militaires de Sentinelle seront donc confinés à l'école de police de Périgueux, où ils sont hébergés.