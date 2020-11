"Opération Sentinelle" : les militaires renforcent leur présence à Clermont-Ferrand

Sur l'ensemble du territoire, 7 000 hommes et femmes sont déployés dans le cadre de l'"Opération Sentinelle". Dans le Puy-de-Dôme aussi. A Clermont-Ferrand, les militaires patrouillent dans les rues du centre-ville mais aussi près des établissements scolaires et des lieux de culte.

"Nous sommes fiers de participer à cette opération pour protéger notre pays".

Le sergent Sarah, du Régiment médical de la Valbonne près de Lyon, confie volontiers sa détermination. Détermination à protéger la population française.

Avec six de ses collègues, armée et masquée, elle patrouille dans les rues de Clermont-Ferrand. Objectifs : surveiller, dissuader et protéger.

Le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin venu saluer les militaires de l'"Opération Sentinelle" © Radio France - Olivier Vidal

"Les hommes et les femmes de Sentinelle, professionnels, sont rompus aux techniques de maîtrise d'individus armés de couteau ou autre, ils sont là pour agir si il se passe quelque chose dans ce contexte de menace terroriste" explique Philippe Chopin le préfet du Puy-de-Dôme.

Un dispositif évolutif

"Le dispositif s'adapte à la situation, les militaires sont réquisitionnés par le préfet, cela peut très vite évoluer. Pour le moment nous axons notre surveillance sur les lieux de cultes et les écoles" indique le Général Frédéric Gout le commandant de la 4ème brigade d'aérocombat de Clermont-Ferrand.

Au total ce sont 7 000 militaires sur 10 000 qui sont déployés sur tout le territoire.