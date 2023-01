Opération spectaculaire de démontage d'antennes sur la Tour de Bionne à Montpellier

Un chantier spectaculaire se déroule ce mardi et ce mercredi sur la Tour de Bionne quartier des Cévennes à Montpellier. Il s'agit de démonter des antennes radio (dont celles de France Bleu Hérault) pour en replacer de nouvelles.

Huit ouvriers de l'entreprise Lafont Levage sont mobilisés en haut de la tour pour déboulonner les antennes. C'est ensuite une grue mobile de 350 tonnes avec une flèche de 78 mètres qui est chargée de déposer les antennes et de remonter les nouvelles en haut de la tour.

L'opération est filmée par un drone pour assurer la sécurité du chantier mais aussi pour faire la promotion de l'entreprise chargée de cette opération peu ordinaire.

La Tour de Bionne appartient à TDF (Télédiffusion de France). Construite vers 1979, la Tour de Bionne est l'édifice le plus haut de Montpellier et du département de l'Hérault. La structure est implantée sur une colline culminant à 80 mètres d'altitude et la tour hertzienne représente une hauteur de 100 mètres. Elle est balisée en rouge et blanc pour la signalisation aérienne.