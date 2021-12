Opération Téléthon à Ouistreham organisée par les pompiers

Pour cette édition 2021 du Téléthon, les pompiers de Ouistreham ont imaginé un nouveau défi sportif : une "course de la digue" en relai pendant 24 heures. Ils ont aussi mis en place un village Téléthon avec une buvette solidaire et plein d'activités. Le tout pour la bonne cause.

Ce samedi 4 décembre, les pompiers de Ouistreham, dans le Calvados, ont lancé le défi de la digue, lancé la veille, pour l'édition 2021 du Téléthon. Il s'agit d'une course (ou d'une marche) en relai autour de la digue pendant 24 heures avec des équipes de cinq à dix personnes auxquelles tout le monde peut se joindre. Un village Téléthon avec plein d'activités a aussi été mis en place.

Un défi sportif réussi

Baptisé "Les lumières de la digue" en référence au thème de l'édition 2021 du Téléthon : les lumières. Le top départ du défi était donné à 19h00, vendredi. Tous les tours de la digue sont depuis comptabilisés. L'objectif initial était d'atteindre 1000 kilomètres, soit un aller Ouistreham-Marseille.

Un défi largement atteint, se félicite le lieutenant Bruno Maillet, le chef du centre des pompiers de la ville. "Vers 16h00, samedi, on avait déjà réalisé l'équivalent d'un aller à Marseille et on entamait le retour, se réjouit-il. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde, hier il y avait par exemple une soixantaine de participants sur la ligne de départ alors qu'on en espérait quinze."

Hugo Bouvier fait partie des coureurs et vient de terminer deux tours de la digue avec ses amis. "C'est ce qu'on s'était fixé et je n'ai même pas marché, précise-t-il, en riant. Je participe tous les ans au Téléthon, pour moi c'est très important et pouvoir profiter du grand air et du sport en même temps, c'est génial."

La buvette solidaire

Chaque participant à la course fait un don avant de commencer. Et après l'effort, le réconfort : tout le monde se retrouve au village Téléthon sur l'esplanade Alexandre Lofi, plus au centre de la ville, pour profiter de la buvette solidaire. Du café, du vin chaud, des cookies, des crêpes et plein d'autres bonnes choses y sont vendus. Et le totalité des bénéfices est également reversée au Téléthon.

Des bénévoles d'associations diverses y participent. Catherine Piroux est membre de l'association Amitiés actives, qui organise des activités pour les plus de 55 ans, elle sert à la buvette mais ce n'est pas tout. "Cette année j'ai réalisé des décorations de centre de table, explique-t-elle, en présentant ses créations, dans la thématique de Noël, fabriquées spécialement pour l'occasion.

Des activités variées

En plus de participer au défi de la digue, de nombreuses associations sportives ont organisé des démonstrations. C'est par exemple le cas du club de football, de tennis et de judo. Un concert a aussi été organisé, la chorale de la ville conviée et des formations de premier secours ont même été mis en place.

Une mobilisation solidaire à laquelle Marie Bardot, membre du club équestre, est fière de pouvoir participer. Avec d'autres cavaliers, elle organise des petites balades à poney. "On a eu pas mal de monde aujourd'hui, se réjouit-elle. Les gens donnent ce qu'ils veulent à partir de trois euros minimum et certains donnent plus. C'est une super expérience et je serai ravie d'y participer à nouveau, conclut la cavalière.

Pour cette édition, les pompiers s'étaient fixé un objectif de 3000 euros récoltés et vers 16h00 ce samedi 4 décembre, 2700 euros avaient été collectés. Le défi de la digue prenait fin à 19h00 et le village Téléthon à 23h00.