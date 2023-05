"Opération tirelire" pour l'Ukraine dans plusieurs pharmacies en Isère

C'est une première dans plusieurs pharmacies iséroises. Une grande collecte pour l'Ukraine est organisée tout le mois de juin dans près de 400 officines du département. À l'origine de cette action : deux associations locales, Kalyna Ukraine et Pharmacie Humanitaire Internationale de l'Isère et du Rhône. "Cette idée nous a été donnée par une autre PHI du Berry qui avait fait cela l'année précédente", raconte Valérie Fleury, co-présidente de PHI 38.

Atèles, pansements, bandages, gel hydroalcoolique, produits d'hygiène intime... les pharmacies partenaires récupèrent de nombreux produits, dans un bon état. "On a un gros travail de collecte, ensuite de tri, explique Caroline Ruiz, présidente de l'association Kalyna Ukraine. On trie par catégorie : pansements, perfusions, compléments alimentaires, etc. Et puis on répartit le matériel qu'on a en fonction de ce qui est demandé dans chaque endroit."

Différents moyens sont ensuite utilisés pour l'acheminement. "On travaille avec Ukraine Grenoble Isère*, notre association partenaire, pour l'organisation de semi-remorques qui viennent chercher de grosses palettes. Le cœur de nos envois, ça se fait avec une association basée à Lyon qui s'appelle* Des convois vers l'espoir*.*" Les pharmacies collectent aussi les dons financiers grâce à une tirelire déposée sur le comptoir. Vous pouvez donner pièces, billets et chèques. L'argent récupéré servira à financer l'aide humanitaire en Ukraine et à l'international.

"Les besoins sont toujours là et la guerre continue"

"Un an et demi après, l'émotion est forcément un peu passée, les gens reprennent leur vie. Sauf que les besoins sont toujours là et la guerre continue, ajoute Caroline Ruiz. Aujourd'hui, repartir sur une opération qui mutualise plusieurs associations, ça nous paraît être important pour remobiliser les gens." Une action à deux objectifs : "collecter les fonds, mais aussi se faire connaître auprès des pharmaciens pour qu'ils sachent qu'on récupère le matériel et qu'il ne faut pas le jeter."

Valérie Fleury est optimiste sur la collecte : "Je pense que beaucoup de gens seront contents de voir qu'il y a une seconde vie pour leur atèle, plutôt que de jeter ou d'emmener dans des déchetteries."

La collecte est mise en place jusqu'au 30 juin. Vous pouvez également faire un don financier sur la cagnotte HelloAsso dédiée à l'opération, ou joindre l'association à contactphi38@gmail.com. L'association Pharmacie Humanitaire International 38 recherche d'ailleurs des bénévoles pour les épauler dans cette action.