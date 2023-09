Opération tout à un euro à la boutique solidaire du secours catholique de Nîmes

La boutique solidaire du secours catholique du Gard a de nouveaux locaux. Elle est installée désormais au numéro 22 de la rue Briçonnet à Nîmes et pour l'occasion, une vente de vêtements exceptionnelle est organisée jusqu'à vendredi. Des vêtements en excellent état qui s'arrachent déjà depuis ce lundi à seulement un petit euro.

ⓘ Publicité

Des vêtements pour tous les goûts et même des chaussures, il y a presse dans la boutique solidaire du secours catholique. "J'en ai pris pour mon fils, mon mari et moi" dit mère de famille qui vit à la périphérie nîmoise, "au train où vont les choses, cela ne devient plus possible d'acheter en boutique". Des vêtements issus de dons, 3 tonnes par an, beaucoup finissent à la déchetterie ou à la décharge, le reste est trié par les bénévoles dont Gislaine "il y a de très belles choses, propres, lavées, quand il manque un bouton même on en garde pas".

loading

Boutique solidaire, 22 rue Briçonnet Nîmes (Gard). © Radio France - L Labastrou

Inflation, précarité, débrouille

On le sait, la précarité augmente, parmi les habitants qui se sont précipités pour cette inauguration-vente exceptionnel à 1€ du secours catholique du Gard, il y a Dominique, "je ne sais pas ce que le gouvernement veut faire mais pour nous, c'est très difficile". Essence, nourriture, vêtement "c'est très difficile, alors on achète ici pour gagner quelques sous". Un peu plus loin dans la boutique où le textile déborde une femme âgée, "avec ma petite retraite et tout ça, on s'en sort plus".

loading

L'opération tout à un euro se poursuit jusqu'à ce vendredi. © Radio France - L Labastrou

Cette vente exceptionnel au Secours Catholique du Gard - 22 rue Briçonnet Nîmes - se poursuit jusqu'à ce vendredi. Après retour à la normale avec des prix se situant de 1 à 5€