Opération tractage pour l'acte V des gilets jaunes à Montpellier

Montpellier, France

L'acte 5 de la mobilisation des gilets jaunes dans l'Hérault s'est conjugué au pluriel. Une multitude de petits groupes épars sur tout le département. Quelques gilets jaunes sont restés en place sur les ronds-points ou les péages qu'ils occupent depuis le 17 novembre, comme à Béziers Ouest, Agde/Bessan, ou encore le rond-point du Zénith à Montpellier. Quelque 850 (police) à 1.500 "gilets jaunes" (organisateurs) ont manifesté samedi à Montpellier, d'après l'AFP. Certains ont décidé de tracter devant les centres commerciaux.

Tracts en faveur du RIC

Entre les boutiques du centre commercial Odysseum de Montpellier, Marine navigue avec son paquet de tracts sous le bras. Elle est aux côtés d'une vingtaine d'autres gilets jaunes venus faire la promotion du référendum d'initiative citoyenne (RIC). "Cela permettrait aux français de prendre de vraies décisions politiques eux-même par referendum, on espère récolter assez de signature pour faire de ce RIC une réalité !" Si la plupart des badauds s'arrêtent pour signer et donner leur point de vue sur le mouvement des gilets jaunes, certains ne prennent pas la peine d'adresser un regard. Pour une manifestante, c'est le signe que les gens ont peur : "Avec ce qu'ils voient à la télévision, les casseurs, ils ont peur de nous. Et puis signer un tract avec son nom et sa signature, ça dérange certains."

Même s'ils assurent "ne rien lâcher" et tenir les différents points de contestation, certains confient leur tristesse de voir les effectifs baisser sur le terrain. Ségolène est étudiante, elle se bat depuis le premier jour. Mais elle voit bien que même si l'engouement est le même, certains gilets jaunes sont fatigués :

Il fait froid, c'est dur de tenir la distance depuis un mois. Et puis certains sont dégoûtés des propos d'Emmanuel Macron. - Ségolène

Opération tractage au centre commercial Odysseum à Montpellier. Copier