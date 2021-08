Opération "Tranquillité vacances" : à Chabris, les gendarmes passent chez vous quand vous êtes absents

Partez sereinement en vacances, les gendarmes veillent au grain. Grâce à l'opération "Tranquillité vacances", partout en France, des gendarmes et policiers vérifient que personne n'a tenté de vous cambrioler pendant votre absence. Portes d'entrées, garage, fenêtres... Ils passent repérer les éventuelles effractions. De quoi dissuader les cambrioleurs. A Chabris, dans le nord de l'Indre, deux deux gendarmes font justement leur ronde. France Bleu Berry a pu se joindre à eux ce dimanche.

"On va vérifier l'ensemble des ouvertures de la maison : volets, fenêtres, portes de garages etc. pour voir si tout est bien verrouillé et s'il n'y a pas de trace d'effraction", explique un des gendarmes de la communauté de brigades de Vatan qui préfère rester anonyme. Avec son collègue, ils passent l'extérieur de la maison au crible, y compris côté jardin. Là, vraisemblablement tout va bien : "On a vu que tout était bien verrouillé et qu''il n'y a pas de traces particulières."

En tout, les deux gendarmes vont faire le tour de trois maisons ce dimanche matin. Avec toujours le même procédé. Ce service personnalisé rassurent les propriétaires en vacances : "Ça rassure les personnes que l'on aille vérifier que tout est en ordre chez elles." En cas d'anomalie détectée, les gendarmes contactent le propriétaire et interviennent comme ils le feraient pour n'importe quel cambriolage.

Six personnes inscrites à Chabris

Pour bénéficier de ce service national, piloté dans l'Indre par le groupement de gendarmerie nationale de l'Indre, il suffit de s'inscrire au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche de chez vous, peu importe où vous vivez en France. C'est gratuit. Il faut seulement donner son nom, son adresse, et surtout ses dates de vacances : "C'est très important que les propriétaires nous disent quand ils rentrent, même si le retour est prématuré pour éviter que l'on passe - dans le cadre d'une patrouille - et que l'on voit des gens dans la maison. C'est toujours bien de savoir si ce sont les propriétaires qui sont revenus plus tôt que prévu."

A Chabris, six personnes se sont inscrites : "Il n'y a pas plus de personnes inscrites qu'avant. Peut-être même moins parce que justement, vu le contexte, les gens sont plus souvent chez eux." Les gendarmes passent donc le plus souvent possible, parfois quotidiennement, dans le cadre de leurs missions. A tour de rôle, ils viennent vérifier que tout est en ordre. Une charge de travail supplémentaire qu'ils acceptent : "C'est normal. Nous sommes un service public. On voit que les gens sont satisfait et c'est la chose la plus importante. C'est le coeur du métier."

Il n'y a pas que l'été que les gendarmes peuvent passer : l'opération tranquillité vacances c'est toute l'année. "Dès que vous voyez les forces de l'ordre dans un secteur, généralement ça dissuade toute atteinte sur les biens ou sur les personnes donc oui je dirais que ça contribue à ce qu'il y ait moins d'effractions", poursuit le gendarme de la communauté de brigades de Vatan avant d'ajouter : "On invite la population de l'Indre à s'inscrire à l'opération "Tranquillité vacances". Tout le monde peut s'inscrire."