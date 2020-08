Opération "Tranquillité Vacances" : la police veille sur votre habitation en votre absence

Francis et Etienne sont des policiers chevronnés du commissariat de Châteauroux avec 25 et 20 ans de métier ; et parmi leurs nombreuses missions, il y a aussi l'opération "Tranquillité Vacances"

Quand vous partez en vacances, vous pouvez à votre retour avoir la très désagréable surprise de retrouver votre maison cambriolée. Pour éviter un tel scénario, l'opération "Tranquilité Vacances" a été créée en 1974. Au tout début; cete opération avait lieu uniquement l'été, désormais elle est étendue toute l'année. Si vous souhaitez que les policiers veillent sur votre maison en votre absence, vous devez avant votre départ remplir un formulaire que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l’intérieur ou de la préfecture de l'Indre.

Francis Seguin (Major au commissariat de Châteauroux) : "On se déplace sur un domicile de façon aléatoire, c'est ce qui est important dans cette opération."

Un fois ce formulaire rempli avec vos nom, prénom, numéro de téléphone et bien sur vos dates de départ et d'arrivée, il faut aller le déposer au commissariat. Francis Seguin est Major au commissariat de Châteauroux : "On se déplace sur un domicile de façon aléatoire, c'est ce qui est important dans cette opération. Imaginez, si nous venions les mêmes jours à la même heure, cela n'aurait aucun intérêt." Etienne et Francis arrivent devant une maison dans le quartier de l’hippodrome à Châteauroux.

"Nous n'avons pas les clés des habitations ; nous ne sommes pas les gardiens de ces maisons"

Les policiers ne rentrent pas dans l'habitation comme le souligne Le Major Seguin : "Nous rentrons dans la propriété mais uniquement à l'extérieur bien évidemment. Nous n'avons pas les clés, nous ne sommes pas les gardiens de ces maisons." L'inspection des ouvrants (volets, fenêtres et portes) peut débuter. Les policiers ne remarquent rien de particulier, après avoir fait le tour du propriétaire ; ils ne déposent plus comme avant un petit papier pour indiquer leur passage précise Le Major Seguin : "C'est vrai que nous ne déposons plus le papier dans la boite aux lettres pour indiquer au propriétaire notre passage. Mais bien entendu nous notons sur notre propre document, le jour l'heure de notre passage. Comme ça, si les collègues au cours de la journée ou de la nuit décident d'effectuer cette mission de tranquillité vacances, ils peuvent savoir si nous sommes déjà passés ou pas." Est-ce en raison de la crise sanitaire, en tout cas les demandes de surveillance sont moins nombreuses cette année que les années précédentes. Beaucoup de vacanciers ont sans doute préféré rester chez eux.