Opérations escargot des forains : ça coince un peu partout en Ile-de-France depuis 6 h mardi matin

Les forains ont repris leurs opérations escargot dès 6h mardi matin en Ile-de-France. La circulation est très compliquée sur les autoroutes et sur le périphérique. C'est la deuxième journée de mobilisation pour les forains qui sont prêts à continuer toute la semaine s'ils ne sont pas entendus.

René Ayoun, le président de l'intersyndicale des forains l'a dit mardi matin sur France Bleu Paris. Les forains pensent que leur activité est menacée. La suppression du marché de Noël sur les Champs Elysées a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle s'ajoute à la diminution de moitié de la Foire du Trône votée lundi soir par le Conseil d'arrondissement de la mairie du 12e et à la disparition des manèges sous la verrière du Grand Palais.

Pour les forains, trop c'est trop. Après une première journée d'action lundi qui a provoqué 480 kilomètres de bouchons cumulés dans notre région, ils ont repris les opérations escargot mardi à 6h.

Beaucoup de perturbations sur les routes d'Ile-de-France

Depuis 10h, il y a un barrage filtrant sur l'A4 et la circulation est perturbée à hauteur de Champs-sur-Marne. Un barrage filtrant complique aussi le trafic sur l'A104 dans les deux sens à la hauteur de Villeparisis.

Sur l'A13 une opération escargot est en cours et on roule très mal en direction de Paris, à hauteur du Chesnay.

France Bleu Paris vous aide à circuler toute la journée. Le Pôle mobilité vous donne les points noirs à éviter toutes les demi-heures.

Les forains se sont mobilisés très tôt mardi matin

Depuis ce matin en Ile-de-France, la circulation est aussi très perturbée sur le boulevard périphérique extérieur entre la porte de Bagnolet (A3) et la porte Maillot(A14). Le trafic est très difficile sur l'A104 dans les 2 sens entre l'A4 (Collégien) et la N2 (Mitry-Mory). Ça roule mal sur l'A1 direction Paris entre La Courneuve (BDL/A86) et Porte de la Chapelle (Bp) et sur l'A4 dans les deux sens entre Collégien (A104) et Nogent-sur-Marne (A86).

#manifestation#circulation Ralentissements sur le périphérique extérieur à hauteur de porte de Clignancourt — Préfecture de police (@prefpolice) November 7, 2017