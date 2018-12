Opérations escargots et marche blanche : les gilets jaunes toujours mobilisés en Vaucluse ce samedi

L'A7 coupée au niveau d'Orange, quasiment toutes les sorties d'autoroute fermées, des motards en opération escargot entre Avignon et Tarascon, et puis une marche blanche ce samedi après-midi autour des remparts d'Avignon. Les gilets jaunes marquent le coup en Vaucluse pour l'Acte V.

Des motards de toute la région sont réunis pour une opération escargot ce samedi entre Avignon et Tarascon.

Vaucluse, France

Toujours des blocages sur les routes du département pour ce cinquième samedi de mobilisation des gilets jaunes. Les principaux points noirs sont sur l'A7, l'autoroute est coupée au niveau d'Orange à cause d'une opération escargot. Ce samedi après-midi, les gilets jaunes sont de retour à Avignon pour une marche blanche autour des remparts en hommage à Denis David, gilet jaune mort au rond-point de Bonpas en milieu de semaine.

L'A7 particulièrement perturbée

Vers 8h00 ce samedi, la préfecture a pris la décision de fermer l'autoroute A7 entre Orange Sud et Orange centre à cause d'une opération escargot de gilets jaunes. Les sorties de Bollène et Avignon Nord sont également fermées, des barrages filtrants gènent la situation à Avignon Sud.

[#15decembre] ⚠️ Par arrêté du @Prefet13 la circulation est interdite à tous les véhicules sur #A7 entre #Orange sud et #Orange centre, et la sortie est obligatoire à #Cavaillon dans le sens sud nord. pic.twitter.com/oKNNwSTp6I — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) December 15, 2018

Plus au Sud des motards, une bonne cinquantaine de motards se sont réuni à Avignon sud. Ils descendent ce matin vers Tarascon pour un hommage au gilet jaune mort à Bonpas cette semaine. Ils reviendront à Avignon en début d'après-midi pour la grande manifestation.

Pas de gilets jaunes dans les remparts d'Avignon ce samedi

Vers 15h00 la Préfecture de Vaucluse a autorisé une marche blanche pour Denis David organisée par les gilets jaunes à Avignon. La seule consigne étant qu'aucun manifestant ne doit rentrer dans Avignon intra-muros. Le cortège fera donc le tour des remparts, à 17h00 les manifestants sont invités à rejoindre Bompas pour un hommage.