Opéré du cœur, il court le marathon de Paris pour financer des opérations cardiaques

C'est un jeune Creusois qui a un cœur en or : dimanche 2 avril, Alexis Desarmenien participera au marathon de Paris. À 23 ans, cet habitant d'Auzances va courir 42 kilomètres pour la bonne cause. Il s'apprête à transpirer pendant environ quatre heures avec une motivation de taille : non seulement finir la course, mais aussi récolter des fonds pour Mécénat chirurgie cardiaque.

Cette association finance des opérations du cœur pour des enfants défavorisés qui habitent à l'étranger et viennent se faire soigner en France. Cette cause touche beaucoup ce jeune Creusois de 23 ans, lui-même né avec une malformation cardiaque. Il a été opéré seulement trois mois après sa naissance : "J'avais un trou dans le cœur, le sang se mélangeait un peu n'importe où, ça pouvait poser des problèmes de croissance. Les médecins ont dit que sans opération, je n'étais pas sûr d'atteindre les vingt ans."

"J'ai eu la chance de naître en France"

Désormais guéri, son cardiologue le rassure : aucun problème pour courir 42 kilomètres. Alexis décide donc de s'inscrire pour la première fois au marathon de Paris en faisant d'une pierre deux coups : il doit récolter dix euros pour chaque kilomètre parcouru, au profit de l'association. "J'ai eu la chance de naître en France et d'avoir accès aux soins facilement, donc je veux donner cette chance à des enfants qui ne l'ont pas."

À sa grande surprise, son appel aux dons est largement entendu : sa cagnotte en ligne atteint très vite les 420 euros et les dépasse désormais de plusieurs centaines d'euros. Comme lui, soixante-dix autres participants au Marathon de Paris courent pour l'association Mécénat chirurgie cardiaque. Ensemble, ils vont récolter des fonds pour financer deux opérations du cœur, sachant qu'une opération coûte 12.000 euros en moyenne. Là encore, l'objectif est dors et déjà dépassé.

À quelques jours du départ, Alexis repose un peu ses jambes. Il attend avec impatience de franchir la ligne d'arrivée, mais il confie être encore plus ému par la rencontre prévue la veille de la course. Le samedi, il doit en effet rencontrer l'un des enfants qui sera opéré grâce aux fonds récoltés.

Le jour de la course, Alexis ne sera pas seul : il fait le voyage à Paris avec une dizaine d'autres coureurs creusois du club d'athlétisme de Guéret, qui participent, eux aussi, au marathon.