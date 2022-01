Opérée avec succès, la cycliste blancoise Marion Sicot donne de ses nouvelles

Forcément anxieuse ces dernières semaines, Marion Sicot a donné des nouvelles rassurantes et positives ce mardi après son opération. "Tout s'est parfaitement déroulé", écrit la cycliste originaire du Blanc sur sa page Facebook. Elle a été opérée d'une endofibrose d'une artère de la jambe gauche. Le mouvement répété de pédaler comprime en quelque sorte l'artère et gêne la circulation du sang. Cela provoquait de fortes douleurs à la jambe gauche de Marion Sicot.

L'opération étant passée, l'heure est désormais au repos et à la récupération. "Une infirmière vient chaque jour pendant un mois et ensuite petit bilan pour savoir si je peux reprendre déjà par la natation. Concernant le vélo et la course à pied, il faudra attendre deux mois", explique Marion Sicot, dont le retour à la compétition va forcément être retardé.