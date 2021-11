Ophélie Claude-Boxberger de retour sur les pistes, deux ans après sa suspension pour dopage

Après avoir été suspendue pour dopage en 2019, la championne d’athlétisme de Montbéliard, Ophélie Claude-Boxberger, reprend la compétition ce dimanche. Elle souhaite désormais aller de l’avant et se qualifier pour les Jeux olympiques de 2024, ce qui réjouit l’agglomération du Pays de Montbéliard.

Elle n’a jamais cessé de s’entrainer, et c’est ce qui lui a permis de tenir. Malgré sa suspension pour dopage en novembre 2019, Ophélie Claude-Boxberger, multiple championne d’athlétisme de Montbéliard, a continué à courir quotidiennement. « Au début, c’était très difficile. J’ai perdu 10 kilos. Mais mon entourage m’a incité à reprendre les entrainements, c’était ma passion, et ça m’a aidé à tenir », confie l’athlète de 33 ans.

Ces deux années de suspension ont été difficiles pour la jeune femme. En plus d’être condamnée pour dopage, elle était en procès contre son beau-père, également son ancien entraineur. Ce dernier était soupçonné de l’avoir dopé à son insu. Il a été relaxé par le tribunal de Montbéliard au mois de septembre.

Objectif JO 2024

L’athlète souhaite désormais aller de l’avant, et se concentrer sur sa course. « J’ai choisi les 10km de Colmar pour ma reprise, car j’ai l’habitude de courir les 10km depuis toute jeune », sourit Ophélie Boxberger. Elle ne se met pas la pression pour cette compétition. « J’y vais surtout pour reprendre du plaisir, évaluer un peu mon niveau », sourit-elle. Mais elle garde en tête ses futurs objectifs : se préparer et se qualifier pour les championnats d’Europe d’athlétisme l’été prochain à Munich, ainsi que les Jeux olympiques de Paris 2024.

" Nous sommes ravis qu’Ophélie Boxberger reprenne la compétition, c’est une référence dans le milieu sportif du pays de Montbéliard », Jean André, vice-président de l’agglomération du Pays de Montbéliard.

Pendant ces deux années de suspension, l’athlète a perdu les subventions de l’agglomération du pays de Montbéliard. Si elle ne s’est pas encore penchée sur la question de les retrouver, l’agglomération, elle, n’y voit pas d’inconvénient. « Elle a purgé sa peine, c’est du passé maintenant. Nous sommes ravis qu’elle reprenne la compétition, et nous espérons qu’elle retrouvera son niveau d’avant, car Ophélie Boxberger est une référence dans le milieu sportif du pays de Montbéliard, notamment pour les enfants de nos quartiers », explique Jean André, le vice-président de l'aglomération.

C’est à Ophélie Boxberger d’en faire la demande, puis d’attendre une validation de la part de la fédération française d’athlétisme.