Oradour-sur-Glane : la Fondation du Patrimoine lance une souscription pour les ruines du village martyr

Les ruines du village martyr d'Oradour pourraient bien être sauvées. La Fondation du Patrimoine lance une grande souscription nationale en septembre prochain. L'objectif est de solliciter un mécénat inédit, comme c'est le cas pour Notre-Dame de Paris. Un mécénat privé ou un particulier pourrait ainsi, avec d'autres fonds publics, financer les travaux de restauration du village martyr.

"Il y a des travaux urgents. On sait qu'on ne peut pas remettre les murs qui sont tombés, mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est préserver tout ce qui reste debout, pour qu'on puisse arriver à conserver le maximum d'habitations" explique Philippe Lacroix, le maire de la commune.

En mars dernier, le maire d'Oradour-sur-Glane, ainsi que le président de l'association des familles de martyrs, s'étaient rendus à l'Elysée, pour demander un budget, et sauver ainsi des pans de mur du village, en voie d'écroulement. Ils ont alors pensé à une souscription nationale et internationale. "La ville de Strasbourg a déjà voté une motion de 15 000 euros pour le soutien. On a même reçu des chèques tout de suite après notre rencontre à l'Elysée, que nous ferons suivre effectivement au moment de la souscription" ajoute le maire.

Transmettre la mémoire après la mort de Robert Hébras

Une annonce inédite qui intervient au moment des commémorations du massacre d'Oradour-sur-Glane du 10 juin 1944, sans Robert Hébras, dernier témoin direct du drame. "C'était la question : qu'est-ce-qu'on va faire après la disparition des témoins ? Et bien justement, on va préserver le lieu qui explique toute leur histoire. On veut que les gens puissent continuer à venir le voir parce que c'est ces pierres qui nous font prendre conscience qu'il y a eu un massacre de masse ici. Et c'est ça ce fameux lieu de mémoire national que l'on doit respecter et faire vivre" avance Benoit Sadry, président de l'association des familles des martyrs.

"Il y a des gens qui ont envie de participer à la sauvegarde d'un tel lieu. Grâce à ces gestes-là, on va pouvoir transmettre pour 30 ou 40 ans de plus le village et lui donner un nouvel essor. C'est la meilleure façon, maintenant que les témoins disparaissent, de maintenir ce souvenir et de maintenir leur souvenir" se réjouit-il.