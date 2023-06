Oradour-sur-Glane : les commémorations du massacre du 10 juin 1944 sans Robert Hébras

Une commémoration très particulière avait lieu ce samedi 10 juin à Oradour sur Glane, sans Robert Hébras, décédé en février dernier. C'est la toute première fois que les cérémonies du massacre d'Oradour sur Glane se déroulent sans aucun témoin direct de ce drame. L'évènement rendait hommage aux 643 personnes tuées par la SS Das Reich dans le village martyr de Haute-Vienne, 79 ans après. Presque 300 personnes ont assisté aux commémorations.

"Maintenant, il n'y a plus que les souvenirs"

Comme tous les ans, Jean-Claude sort le costume trois-pièces pour assister aux commémorations*. "Avec mon père, nous avons vu une fumée au loin. On ne savait pas ce que c'était. C'était Oradour qui brûlait"* se rappelle le retraité. A l'écoute du maire d'Oradour-sur-Glane, Jean-Claude regarde le premier rang des officiels où habituellement, Robert Hébras, le dernier survivant, se tenait. "C'était quelqu'un qui pouvait parler de ce qu'il s'était passé. Maintenant, il n'y a plus que les souvenirs" s'attriste Jean-Claude.

La procession est en marche dans le centre d'Oradour et s'arrête en face du monument aux morts des enfants des écoles. Nadège fait une photo pendant la lecture des prénoms écrits sur la pierre. Elle est venue du Cantal pour l'occasion. "J'ai une collection de livres sur Oradour qui parlait de Robert Hébras" explique Nadège.

"Les jeunes seront nos passeurs de mémoire"

Pour elle, même avec la disparition du dernier témoin direct du massacre, il faut continuer à transmettre la mémoire aux plus jeunes. Seulement, elle remarque qu'ils sont de moins en moins présents. "Quand il y a des commémorations du 8 mai ou du 11 novembre, je ne vois plus trop d'écoles y assister" se désole cette passionnée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, était également présente pour les commémorations. "Aujourd'hui, les jeunes prennent leur part, et on en a besoin. Ils seront nos passeurs de mémoire. Quand ils auront des enfants et des petits enfants, ils seront témoins aussi de ce qu'ils ont vécu également" dit avec conviction la ministre.