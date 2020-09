Oradour-sur-Glane : Robert Hébras distribue son livre aux nouveaux collégiens du village, un devoir de mémoire

C'est une tradition à Oradour-sur-Glane. Robert Hébras a pris l'habitude depuis la sortie de son livre en 2014, de venir le distribuer aux futurs collégiens du village. "Avant que ma voix ne s'éteigne" raconte la journée du 10 juin 1944 où 642 personnes ont été tuées par les soldats nazis de la division Das Reich. Robert Hébras sera l'un des rares survivants. Il est aujourd'hui le dernier rescapé toujours en vie.

Un devoir de mémoire

Louna, 11 ans serre le livre de Rober Hébras contre elle. "Plus tard, si mes enfants me demandent ce qu'il s'est passé je vais pouvoir leur montrer ce livre et leur expliquer." La jeune collégienne connait parfaitement l'histoire de son village. Quand elle a vu les écrits négationnistes sur le centre de la mémoire, cela lui "a fait mal au cœur. C'est quelqu'un de très courageux, Robert Hébras. Il a vécu des moments difficiles et je ne comprends pas comment on a pu écrire ça."

Robert Hébras sourit. Il laisse un petit mot dans chacun de ses livres. "Ce n'est pas simple de leur raconter à cet âge. Mais, ils comprennent. Et puis si je n'ai que 10% des enfants qui réagissent et retiennent, c'est déjà ça. J'aurai gagné pour ceux qui sont aujourd'hui au cimetière."

"C'est maintenant aux jeunes de transmettre ce devoir de mémoire"

Assis à côté du dernier survivant, Philippe Lacroix, maire d'Oradour-sur-Glane, distribue un deuxième livre : "Oradour La renaissance" d'Albert Valade. Cet ouvrage raconte la reconstruction du village après le drame. Deux semaines après la découverte des inscriptions, ce devoir de mémoire est, selon lui, plus que jamais essentiel. "Quand ne on sera plus là, c'est à cette génération, à ces jeunes de transmettre ce devoir de mémoire pour faire perdurer la vérité."