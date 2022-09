Orage de grêle à Belfort : de gros dégâts au marché des Vosges et à la piscine Pannoux

L'orage de grêle du 26 juin a décidemment laissé des traces et pas seulement sur les voitures et les toitures à Belfort. Deux bâtiments publics ont particulièrement souffert de ce déchainement du ciel. La mairie annonce ce jeudi que le marché des Vosges de l'avenue Jean Jaurès, bâtiment le plus touché par la grêle, va devoir fermer ses portes le 6 novembre. Des travaux nécessaires vont être réalisés, ils vont prendre entre 10 et 12 mois et sont estimés à 800 000 euros assumé par la ville et ses assurances. Les commerçants dont l'emplacement est à l'intérieur du marché pourront disposer d'un stand le dimanche au marché Fréry. Un courrier leur sera envoyé cette semaine. Ceux qui ont un stand à l'extérieur peuvent y rester.

La piscine Pannoux fermée jusqu'aux vacances de la Toussaint

Impactés également, la piscine Pannoux située boulevard Richelieu, elle, n'ouvrira pas avant les vacances de la Toussaint soit six semaines de fermeture. L'étanchéité du bâtiment a été sévèrement touchée. En cas de pluie, il y a un risque de fuites et risque électrique. Les cours de natation des 46 classes de primaire sont transférés à la piscine du parc des loisirs aux Résidences. Les cours collectifs sont annulés pour les collèges et lycées. Les clubs, eux, pourront utiliser la piscine Pannoux sauf en cas de pluie. Le coût des travaux pour la piscine est de 80 000 euros au moins.

à lire aussi Averses de grêle : au moins 200.000 euros de dégâts aux serres municipales de Belfort