Averse de grêle violente sur le Haut Doubs et le pays de Montbéliard

La grêle a encore sévi dans le nord Franche-Comté. Prés d'un mois après l'épisode violent qui avait frappé le Territoire de Belfort, c'est le Doubs qui a désormais été touché. De violentes averses très localisées ont provoqué des dégâts dans le Haut-Doubs, mais aussi sur un axe Beaucourt-Fesches le Châtel.

Badevel, Dampierre-les-Bois, Etupes dans le pays de Montbéliard ou encore Fêche l'Eglise, Beaucourt dans le Territoire de Belfort font partie des communes impactées. A Etupes, des arbres se sont couchées sur les routes. " J'ai eu des tuiles cassées, ma voiture et celle de ma fille ont reçu de gros impacts. Dans l'une d'elles, c'est comme si on avait mis un coup de poing dans la portière, ça a duré dix minutes maximum avec des bourrasques de vent", explique Jean-Bernard qui vit à Fêche l'Eglise. Le maire de Badevel parle de " grêlons de 5 cm de diamètre, de dégâts sur des véhicules, les mobiliers de jardins et des câbles décrochés des poteaux électriques".

De gros dégâts dans le secteur du Russey

C'est de très loin le Haut-Doubs qui a été le plus atteint par ces gros grêlons. Les habitants n'ont pu que constater les dégâts. "J'ai une tuile sur deux qui a été cassée. Il pleut dans la maison. On a eu des grêlons gros comme des balles de tennis. Je n'ai plus de terrasse, plus de piscine, j'ai une citerne qui a explosé. C'est arrivé de Morteau, ça s'est passé en sept minutes. C'est la cata !", témoigne Arnaud, un habitant du Russey. Parmi les communes du Haut-Doubs les plus touchées, il y a aussi le Bizot, Noël-Cerneux ou encore la Chenalotte.

L'alerte orange aux orages et à la grêle est valable jusqu'à ce jeudi 6h, selon Météo France. Elle concerne tous les départements de Bourgogne Franche-Comté.

Plus d'informations à suivre...