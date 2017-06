Orages : attention aux crues dans les camping

Après la canicule, les orages arrivent, dans le Gard et la Lozère. Dans les campings on se prépare aux éventuelles inondations, surtout dans ceux situés près de l'eau.

Du côté de Montfrin dans le Gard, le camping Bellerive porte bien son nom. A quelques dizaines de mètres à peine des premiers chalets : le Gardon, pour l'instant bien sagement dans son lit. Mais William, un campeur habitué du coin, sait bien qu'il faut s'en méfier. "Je n'achèterai jamais une maison près d'un ruisseau dans le Midi, jure-t-il, parce que je sais ce que ça devient en cas de crue." Heureusement pour William, et pour la cinquantaine de vacanciers déjà arrivés à Bellerive, Maurice Dussuet, le directeur, veille au grain. "Les consignes ont été changées, elles sont traduites en plusieurs langues, détaille-t-il. Tous les chalet sont été bâtis en hauteur, sur pilotis. Il y a aussi un plan d'évacuation. Nos employés suivent chaque année une formation."

Tous les chalets ont été construits sur pilotis © Radio France - Jade Peychieras

En cas de crue, Nathalie, saisonnière au camping depuis trois ans, sait quoi faire. "On essaie de calmer les clients, explique-t-elle, de leur dire qu'ils doivent prendre le strict minimum avec eux, qu'ils doivent suivre la procédure d'évacuation... Et on essaie de faire ça dans le sourire et la bonne humeur !"

Pour l'instant, Nathalie peut garder le sourire, le Gardon n'a pas prévu de découcher.