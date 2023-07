Orages dans les Landes : les arènes d'Aire-sur-l'Adour endommagées par la chute d'un arbre

"Heureusement qu'il n'est pas tombé sur des voitures ou des gens qui passaient par là", se rassure le maire d'Aire-sur-l'Adour, Xavier Lagrave. Il faut dire que les images sont impressionnantes : vendredi 7 juillet, un gros platane a chuté sur les arènes de la commune, suite aux forts orages qui ont frappé les Landes.

ⓘ Publicité

La commune espère réussir à faire venir rapidement un expert, afin d'évaluer les dégâts et d'entamer dès que possible les travaux de réparations. Mais, cela pourrait prendre du temps.

"On a fêté les 50 ans des arènes, donc la toiture et le bardage sont des éverites. J'ai bien peur qu'elles soient amiantées, et qui dit amiante, dit des entreprises spécialisées. Cela met toujours un peu plus de temps que pour une charpente traditionnelle", prévient Xavier Lagrave.

Plusieurs manifestations étaient prévues cet été dans les arènes, dont une le 27 juillet prochain et deux autres au mois d'août. Par ailleurs, le 1ᵉʳ octobre prochain devait avoir lieu le championnat de France des écarteurs. "Il va donc falloir s'activer pour remettre les arènes en état", explique le maire, qui se veut malgré tout rassurant. "On essaiera de trouver des solutions pour ne pas ennuyer non seulement les organisateurs, mais aussi les touristes, afin qu'ils profitent de l'été pour découvrir ce qu'est notre culture gasconne, et notamment la course landaise."