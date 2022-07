Orages de grêle en Dordogne : 14 hectares de bâche installés par les pompiers

Les pompiers périgourdins et les renforts sont toujours dans le Ribéracois plus de 10 jours après les intempéries. 14 hectares de bâches ont été installés sur les toits ravagés par les violents orages de grêle. Depuis le 20 juin dernier, plus de 1.600 interventions ont été réalisées par plus de 600 pompiers de la Dordogne et 180 pompiers professionnels venus de 11 centres d'incendie et de secours partout en France. Il y a également 50 sapeurs sauveteurs de la sécurité civile.

Les pompiers spécialisés en milieux périlleux, les pompiers du GRIMP, interviennent sur les bâtiments difficiles d'accès comme par exemple sur l'église de Vanxains :

