Orages de grêle en Dordogne : "ça va être énorme, on ne pourra jamais tout faire", témoigne un carrossier

"Toutes mes éverites sont passées à travers. Tout est tombé sur les voitures de mes clients et les miennes. C'est comme tout le monde, on est tous sinistrés, c'est malheureux", témoigne Patrice Gay, le patron du garage Picasso. Une cinquantaine de véhicules étaient stationnés dans son entrepôt, à Ribérac. Dans la nuit de lundi 20 à mardi 21 juin, un violent orage de grêle s'est abattu sur le nord-ouest de la Dordogne. Des grêlons gros comme des balles de golf sont tombés sur Ribérac. Les voitures de Patrice Gay sont toutes cabossées, les pare-brises explosés.

"Je suis bien assuré donc je vais faire marcher les assurances. Mais pour l'instant je ne peux même pas m'occuper des clients à l'extérieur", ajoute le patron. Pour l'instant, il faut couvrir le garage, pour éviter que l'eau de pluie ne s'infiltre. Patrice Gay pourra de nouveau être opérationnel la semaine prochaine.

"Ils ne savent pas comment faire, c'est énorme, ils n'arrivent pas à joindre les assurances"

Le garagiste a réussi à sauver son bureau, en couvrant les ordinateurs pendant l'orage. Depuis mardi, il reçoit des centaines d'appels. "Ils ne savent pas comment faire, c'est énorme, ils n'arrivent pas à joindre les assurances. Je ne fais que répondre à mes clients et les apaiser", explique-t-il. Aux sinistrés, il conseille de bâcher, bâcher, pour protéger l'intérieur des véhicules et éviter que l'eau ne rentre. "Et il faut beaucoup de patience, essayer d'avoir les assurances pour faire les déclarations. Il y a des centaines de dossiers donc pour les assureurs et les experts, ça ne va pas se faire du jour au lendemain", précise-t-il.

A Ribérac, on compte trois carrossiers. "Ca va être énorme, on ne pourra jamais tout faire. Il va falloir qu'on soit épaulés par les alentours", conclut le garagiste.