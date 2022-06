Orages de grêle en Dordogne : il filme les dégâts dans sa maison, sa vidéo devient virale

Gervais et Deborah ont tout perdu dans la nuit du 20 au 21 juin lorsque les violents orages de grêle ont frappé le nord-ouest de la Dordogne. Gervais a posté une vidéo des dégâts sur les réseaux sociaux. En une semaine, elle compte plus de deux millions de vues.

Les images sont impressionnantes. On voit les morceaux de plâtre qui pendent, les kilos de laine de roche tombés dans le salon. La maison de Gervais et Deborah est inhabitable. Le plafond s'est effondré, les gouttières sont trouées et les vitres des voitures ont explosé. Leur élevage de chiens aussi a souffert de la grêle.

2 millions de vues

Gervais a posté la vidéo sur Facebook dès le lendemain de l'orage. Au départ c'était pour rassurer ses proches, ses amis, un peu partout en France et pour leur montrer l'ampleur des dégâts. Et puis en une semaine, elle a été vue plus de deux millions de fois, likée, partagée. "Je ne maîtrise plus rien", sourit Gervais. Il veut montrer aux gens ce que la nature est capable de faire. "Là vous montrez une catastrophe. Quand on a mis la vidéo, il y a même des amis qui viennent régulièrement qui n'ont pas reconnu la maison", tente d'expliquer Deborah, la femme de Gervais.

Les internautes ont publié des milliers de messages de soutien. Une de leurs amies a lancé une cagnotte en ligne, et même des étrangers ont participé. "C'est sûr les gens ont été choqués, touchés, ils veulent participer à leur niveau", ajoute Gervais. "Il y a des personnes qu'on ne connaît pas, des gens qui viennent d'Allemagne !", s'étonne Deborah.

Aujourd'hui, une semaine après, leur maison n'a presque pas bougé. Elle est comme sur la vidéo, sauf qu'une bâche a été posée sur le toit. Deborah, Gervais et leur fille de 13 ont ont été relogés un peu plus loin.

A l'intérieur de la maison, ils ne peuvent toucher à rien tant que l'expert n'est pas passé. Il devrait venir la semaine prochaine.