Orages de grêle en Dordogne : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 25 communes

L'Etat reconnaît la "catastrophe naturelle" pour 25 communes du département qui ont été touchées par les violents orages de grêle des 20 et 21 juin, ouvrant la voie à des indemnisations. Mais seules les coulées de boue et inondations entrent dans ce périmètre.

La décision était attendue depuis des semaines par des centaines de particuliers qui vivent dans la zone de 30 km traversée par les violents orages de grêle des 20 et 21 juin, dans le Ribéracois et la Double. Au total, les intempéries avaient touché 55 communes. L'Etat a publié un arrêté ce jeudi 11 août au Journal Officiel qui reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour 25 communes sinistrées, et seulement pour les coulées de boue, et les inondations.

Les communes de Biras, Bourdeilles, Brantôme-en-Périgord, Celles, La Chapelle-Faucher, Eygurande-et-Gardedeuil, Grand-Brassac, La Jemaye-Ponteyraud, Lisle, Mensignac, Montagrier, Ribérac, La Roche Chalais, Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Privat-en-Périgord, Saint-Front-d'Alemps, Saint-Just, Saint-Martin-de-Ribérac, Saint-Méard-de-Drône, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Victor, Servanches, Vanxains, Villetoureix, Échourgnac sont concernées.

Les dégâts de la grêle à la charge des assureurs privés

L'arrêté interministériel précise bien que "les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens". Autrement dit, vu que la grêle et la tempêtes sont assurables, ce sont les assurances privées des particuliers qui devront prendre en charge les dégâts sur les toitures et les fenêtres. Les dommages sur les récoltes des agriculteurs ne sont pas non plus pris en compte.

L'état de catastrophe naturelle a été mis en place par l'Etat en 1982. Il permet justement d'indemniser les sinistres qui ne sont pas pris en charge par les assureurs classiques. Les maisons touchées par des coulées de boue à l'entrée du bourg de Vanxains par exemple pourront prétendre à des indemnisations automatiques, à condition qu'elles aient souscrit une assurance multirisque habitation ou auto. L'Etat indemnisera les propriétaires par l'intermédiaire des banques. Les particuliers ont 10 jours pour déposer un dossier auprès de leur assurance à partir de la date de publication de l'arrêté.