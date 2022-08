Orages de grêle en Dordogne : le maire de Ribérac écrit à Emmanuel Macron

Un mois et demi a passé depuis les violents orages de grêle qui se sont abattus sur le nord-ouest de la Dordogne le 20 juin dernier, et à Ribérac, les volets sont encore marqués par les impacts des grêlons, les toitures sont toujours recouvertes par de grandes bâches. On manque de tuiles, on manque de tout pour rebâtir la petite ville de 4.000 habitants. Le maire Nicolas Platon a écrit à Emmanuel Macron la semaine dernière, il lui demande de l'aide.

50 bâtiments inutilisables

Selon Nicolas Platon, 50 bâtiments communaux ne sont pas complètement sécurisés aujourd'hui, soit parce qu'ils ont été détruits pendant l'orage, soit parce que leur état s'est détérioré avec la pluie après la tempête. Il demande un accompagnement pour pouvoir rénover la salle polyvalente, la mairie, le cinéma, les gymnases, les monuments historiques comme la collégiale... 50 bâtiments en tout. Aujourd'hui, il hésite même à fermer certains bâtiments qui pourraient devenir trop dangereux. C'est le cas de l'église communale par exemple. De grosses tâches d'humidité sont apparues sur la coupole et les clochetons, et il a peur qu'avec les premières pluies à l'automne, il devienne trop risqué de la laisser ouverte aux paroissiens.

Les écoles vont pouvoir rouvrir à la rentrée

Même s'il reste encore beaucoup à faire, de nombreux travaux ont été engagés pendant l'été, et les écoles maternelle et élémentaire vont pouvoir rouvrir à la rentrée. La cantine a été déplacée dans la salle polyvalente. Le gymnase de la cité scolaire pourra peut-être rouvrir bientôt mais le gymnase municipal est en trop mauvais état. Le cinéma qui a lui aussi beaucoup souffert de l'orage pourra rouvrir dans les prochains mois, comme la bibliothèque. Pour les salles d'exposition, les lieux de concert et les lieux de sport, cela pourrait prendre un peu plus de temps.