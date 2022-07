Orages de grêle en Dordogne : des habitants traumatisés après cette nuit d'angoisse

Quelques jours après les violents intempéries du lundi 20 juin dernier, les habitants du Ribéracois parlent d'un épisode traumatisant. Le maire de Ribérac craint des catastrophes et demande un accompagnement psychologique plus important sur sa commune.

A Ribérac, les bâches ont remplacé les tuiles sur les toits. Toutes les toitures ont été endommagées par les intempéries du 20 juin dernier estime le maire Nicolas Platon. Sur le marché qui a repris le vendredi 25 juin, quelques jours après, les étals étaient là mais clairsemés. Il y a quelques touristes et beaucoup d'habitants du secteur comme Sylvie. Elle a des bottes aux pieds. Depuis les violents orages de grêle, elle dort au sous-sol car l'eau a inondé les chambres du premier étage et les lits : "on voit bien que le marché est triste [...] On tient le coup car on est obligé, il ne faut pas baisser les bras [...] mais c'est dur, c'est une expérience à ne pas revivre, c'est très très traumatisant".

"C'est la première fois de ma vie que j'ai aussi peur"

Chez Sonia, le toit a déjà été bâché mais elle a du mal à se remettre moralement de cet épisode. Elle a du dormir chez une amie le soir des intempéries car elle n'a pu rentrer chez elle qu'au petit matin. Son mari s'est beaucoup inquiété et elle n'a pas pu le prévenir car il n'y avait plus de réseau téléphonique. Pendant plusieurs jours, ils sont restés sans nouvelles avec sa famille et ses amis : "On n'a pas eu de courant pendant quatre jours, pas d'eau chaude, pas de réseau. Les gens ont vu à la télé mais ils ne savaient pas si on allait bien ou pas".

Claudine vient s'acheter un plat préparé. Elle raconte à la marchande qui n'est pas du secteur cette nuit-là, les grêlons gros comme des balles de golfs "c'était horrible, c'était vraiment l'apocalypse, c'est la première fois de ma vie que j'ai aussi peur". Les images restent en tête comme les bruits.

Claude a eu l'impression d'entendre des bruits de "mitraillettes" ce soir-là. Cet habitant vient faire quelques courses avant d'aller réajuster les bâches sur son toi. Claude parle de traumatisme, tous ici en parlent. Valérie est avec ses deux petits fils, elle s'occupe d'eux car les parents ont tout perdu et ils gèrent les coups de fils aux assurances et les dégâts : "On est arrivé de Vendée pour les aider et pour les soutenir et je vais rester plus longtemps que prévu car je ne peux pas les laisser comme ça. Cela a beaucoup perturbé les enfants, ils ont entendu les grêlons, les orages. Le plus grand il est venu ce matin car il a entendu la pluie et il a m'a dit "Mamie, il y a de l'orage, j'ai peur".

Le maire demande des renforts pour l'accompagnement psychologique

Le maire de Ribérac demande une aide psychologique supplémentaire pour les habitants qui ont désormais "les nerfs qui lâchent". Les psychologues des pompiers et la cellule médico-psychologique ont été mobilisés mais pour Nicolas Platon il faut encore plus de moyens et sur le long terme car il y a des habitants qui ne se sont pas signalés alors qu'ils ont besoin d'accompagnement. Le maire craint "des catastrophes".