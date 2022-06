Orages de grêle en Dordogne : "tous les jours ça empire" témoigne un gérant d'entreprise

Les violents orages de grêle ont touché les maisons, les cultures mais aussi les entreprises du nord-ouest de la Dordogne. Ce lundi 20 juin vers 22h30 des grêlons, des fortes pluies et des rafales de vent ont provoqué d'énormes dégâts dans le secteur. 46 communes sont concernées. Dix sont particulièrement touchées comme la Roche-Chalais, Vanxains ou encore Ribérac.

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Des infiltrations d'eau dans tout le bâtiment

A Ribérac, le distributeur de boissons Laviale a été très touché. Il n'y a pas de chômage technique pour les 15 salariés de Ribérac mais les locaux sont très endommagés. Au sol, il y a encore un peu d'eau. Yannick Laviale le gérant veut montrer l'entrepôt du fond là où sont stockés les fûts de bières. "C'est le plus affecté car c'est celui qui a le plus de lumière car c'est celui qui a le plus de lucarneaux et 100% des lucarneaux sont explosés".

Yannick Laviale le gérant de l'entreprise familiale fondée à Ribérac Copier

Bâcher au plus vite

Les 2.300 m2 carrés d'entrepôt se sont transformés en passoire ce lundi soir. Les grêlons gros comme des balles golf ont fait des trous dans les lucarneaux. "On a un énorme souci d'infiltration d'eau dans tout le dépôt. Donc à chaque pluie, le dépôt est inondé et la marchandise et tous les emballages sont très détériorés". Les boissons sodas, jus ou bières seront très difficiles à vendre avec un emballage abîmé explique Yannick Laviale sans parler des conditions de travail pour les 15 salariés "tout est très humide, c'est terrible".

Les grêlons ont trouer les lucarneaux ce qui provoque des infiltrations d'eau. © Radio France - Charlotte Jousserand

Pour faire partir l'eau dans le dépôt, Yannick et ses salariés utilisent une "raclette comme à la piscine". Pour le plafond, c'est une autre histoire. Les plaques de laine de verre sont imbibées d'eau et certaines se décrochent du plafond et "certaines finissent par tomber". Yannick Laviale cherche d'urgence un couvreur mais c'est presque mission impossible car la profession est très sollicitée et les maisons d'habitation sont prioritaires. Sa mère, Jacqueline Laviale qui travaille aussi dans l'entreprise créée en 1927 a passé un nombre incalculable de coup de téléphones : "Je me bats pour faire bâcher et c'est très compliqué c'est pour ça que j'ai appelé la mairie parce vraiment on est désarmé. Rien ne se passe, et ça fait très mal au cœur". Avant le passage de l'expert pour l'entrepôt, Jacqueline Lavial a déjà fait les déclarations pour les véhicules. Certains comme la voiture du commerciale ne peuvent plus rouler.