Orages de grêle en Dordogne : un an après, Ribérac reste un immense chantier

Les rues de Ribérac résonnent encore du bruit des marteaux et des scies circulaires. Un an après la violente tempête de grêle qui a balayé, dans la nuit du 20 au 21 juin 2022, une cinquantaine de communes du nord-ouest de la Dordogne, avec des grêlons gros comme des balles de golf, la ville de 4.000 habitants reste encore très marquée. Certaines rues sont barrées, d'autres encombrées par les grues, les échafaudages et les palettes de tuiles. Un peu partout les couvreurs s'activent pour remettre en état les 2.000 toitures qui ont été endommagées ou détruites cette nuit-là.

Le maire de Ribérac Nicolas Platon devant la mairie encore en travaux © Radio France - Emmanuel Claverie

Des années de travaux

"Dans les premières heures, je pensais que c'était une histoire de quelques mois" explique Nicolas Platon, le maire de Ribérac. "Aujourd'hui, je pense que ça se compte en années. Les habitations des particuliers sont recouvertes pour pour la plupart. J'estime à 60 % les travaux réalisés chez les habitants. Sur les biens publics, c'est plus compliqué poursuit-il. "Ce sont des bâtiments d'envergure avec des spécialités très pointues en terme de couverture. Il faut donc trouver les matériaux, la main d'œuvre, la disponibilité des artisans. Et puis il faut également faire les arbitrages des assurances que l'on n'a pas tout à fait encore pour certains bâtiments. On aimerait les obtenir très vite, notamment pour le gymnase, pour lequel nous avons annoncé un calendrier de réouverture bien précis". Un gymnase municipal également utilisé par la cité scolaire Arnaud Daniel de Ribérac, mais aussi par toutes les associations sportives de la commune.

La ville de Ribérac est un immense chantier © Radio France - Emmanuel Claverie

Même la toiture de la mairie n'a pas encore été réparée. Des échafaudages viennent à peine d'être installés, et les piles d'ardoises, encore sur des palettes, attendent d'être posées, dans les jours ou les semaines qui viennent tant les artisans sont débordés. Un chiffre est particulièrement éloquent ; sur 56 bâtiments communaux, deux seulement ont été entièrement remis en état : le cinéma Max Linder et la salle André Malraux. Pour les autres, il faudra attendre des mois voire des années, et dépenser entre dix et quinze millions d'euros. Et comme l'église Notre Dame est toujours inutilisable, enterrements et mariages doivent être célébrés dans les communes voisines.

Des habitants continuent de "camper"

Il n'y a pas que le maire de Ribérac qui trouve le temps long. Certains habitants continuent de vivre dans un provisoire qui n'en finit pas de durer. A la sortie de la commune, la maison de Christiane, 69 ans reste entièrement recouverte par une immense bâche verte, et le jardin à l'arrière de la maison est jonché de milliers de tuiles brisées. "Un an après tout est à faire" soupire la retraitée, aveugle, et qui vit seule dans sa maison de 150 m2. "La toiture, la terrasse, les volets extérieurs sans oublier la peinture à l'intérieur. Les artisans m'ont dit qu'ils viendraient peut-être cet automne ou l'année prochaine. J'aimerais qu'ils viennent vite, car ils ont mis des ficelles partout pour tenir la bâche, et comme je suis aveugle, ce n'est pas facile pour me déplacer. Et comme il y a des trous sur la terrasse, je suis tombée la semaine dernière témoigne-t-elle, les bras couverts d'ecchymoses. En attendant, la retraitée, très marquée par la nuit du 20 juin, tremble à chaque orage.

La maison de Christiane attend toujours l'intervention des artisans © Radio France - Emmanuel Claverie

Une peur des orages que partage également Angélina, une mère de famille qui habite dans un petit lotissement du centre-ville de Ribérac. La jeune femme emploie elle-même le terme de "traumatisée". "A chaque orage, je panique et je ferme tout à clé témoigne-t-elle. Je ne sors pas de chez moi, c'est comme si tout s'était arrêté ce jour-là. Tout ce qu'on avait construit, tout ce qu'on avait mis en oeuvre, mon véhicule, tout est parti à la casse. Et comme il y a des orages tous les jours en ce moment, je n'arrive pas à me projeter, reprendre un véhicule, refaire un jardin. C'est comme si le temps s'était arrêté, je dois vraiment aller voir un psychologue" conclut-elle. En attendant, un an après la tempête de grêle, la mère de famille dort avec son mari dans le canapé du salon, pendant que son fils de 13 ans dort lui sur un matelas installé à même le carrelage. Les trois chambres de l'étage sont inutilisables. Dans l'une d'elle la laine de verre tombe à travers un trou béant dans le plafond. Cette famille, comme beaucoup d'autres attend l'intervention des artisans pour tenter de reprendre une vie normale.