Orages de grêles en Dordogne : "on n'a plus rien" témoigne une agricultrice

Les orages de grêles ont tout ravagé ce lundi 20 juin dans le nord-ouest de la Dordogne , les maisons, les voitures et les cultures. De nombreux agriculteurs ont vu leur travail détruit en quelques minutes.

"80% de la récolte est perdue"

A Mensignac, Catherine Bouyer est maraîchère bio, elle a beaucoup perdu ce lundi 20 juin. Elle se souvient d'avoir entendu au départ un bruit impressionnant. Elle pense d'abord au passage d'une moto puissante avant de se rendre compte qu'il s'agit du vent et des chutes de grêles. Les dégâts sur ses cultures sont considérables, 80% de la récolte est perdue. L'agricultrice espère pouvoir sauver ce qui peut encore l'être. La maraîchère n'est pas assurée comme de nombreux autres agriculteurs. Il faudrait que la commune de Mensignac soit reconnue en état de catastrophe naturelle.

"On ne sait même pas comment on va nourrir les vaches"

A Vanxains, sur la ferme de la famille Brugère à la Virade, l'orage et la grêle ont détruit la centaine d'hectares de céréales qui nourrissait les vaches. Les bâtiments agricoles aussi sont très endommagés. Christelle Brugère, l'agricultrice est sous le choc "nous n'avons plus rien, les vaches n'ont plus de toit. [...] On sait même pas comment on va nourrir les vaches". L'éleveuse a 278 vaches. Certaines ont été touchées par des impacts de grêle.

L'éleveuse a 278 vaches © Radio France - Valérie Dejean

Les tracteurs alimentent les groupes électrogènes dans les exploitations

C'est le même bruit dans toutes les cours de ferme. Faute de courant, ce sont les tracteurs qui alimentent les groupes électrogènes et la traite comme chez Bernard Palussière. Cet éleveur de chèvres a perdu ses 114 hectares de céréales, hachées menu et une bonne partie de ses bâtiments troués comme du gruyère. Comme lui, d'autres ont vu leurs champs et leurs bâtiments pulvérisés par des grêlons gros comme des balles de golf.

Bernard Palussière a perdu ses 114 hectares de céréales © Radio France - Valérie Dejean

Le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne s'est rendu dans certaines exploitations ce mardi. Il doit voir d'autres agriculteurs ce mercredi. Pour la maire de Vanxains, Joëlle Saint-Martin, il faut que l'Etat vienne en aide aux agriculteurs sinistrés. Germinal Peiro s'est rendu sur place ce mardi pour juger l'ampleur des dégâts. "c'est la deuxième fois que le département est touché par la grêle [...] j'espère que l'Etat sera au rendez-vous car les agriculteurs ne pourront pas tout supporter".

De son côté, la chambre d'agriculture a mis en place une opération de solidarité pour acheminer des groupes électrogènes et des bâches .