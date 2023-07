Orages : des toitures effondrées et des grêlons "gros comme des boules de pétanque" dans l'Est de la France

Des toitures arrachées et des arbres en travers de la route. De violents orages ont balayé l'Est de la France ce mardi soir. Cinq départements étaient même en vigilance rouge jusqu'à 22h : le Doubs, le Jura, le Haut-Rhin , la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. Une vingtaine d'autres étaient classés en vigilance orange aux orages. Ce mercredi matin, il n'y a plus aucun département en vigilance orange ou rouge. 12 départements sont encore en alerte jaune. Et seules les Alpes-maritimes sont en vigilance orange à la canicule.

A l'heure du bilan, ce mercredi matin, les dégâts sont essentiellement matériels. Il n'y a pas de blessé.

Le toit d'un supermarché effondré en Côte d'Or

A Dijon (Côte d'Or), 350 mètres carré de plafond se sont effondrés dans un supermarché. Des entrepôts ont aussi été frappés par les éclairs et les rafales de vent, notamment un bâtiment de 3 000 mètres carré à Sainte-Marie-la-Blanche, près de Beaune, précise France Bleu Bourgogne . Dans le hameau de Bourguignon, toujours près de Beaune, une quarantaine de maisons ont été durement touchées par les orages. Les grêlons ont transpercé les toitures. Une centaine de pompiers ont été mobilisés sur tout le département dans la soirée, pour une centaine d'interventions.

Les 355 passagers d'un TGV réfugiés dans une école primaire d'Alsace

Dans le Haut-Rhin, un TGV en direction de Zurich a dû s'arrêter sur la commune de Sierentz. Les 355 passagers ont été accueillis par la mairie, dans le gymnase de l'école primaire pour la nuit. Des couchages ont été proposés par les associations de protection civile, indique la préfecture. Les pompiers sont intervenus plus de 200 fois, principalement pour des chutes d'arbres sur la chaussée, rapporte France Bleu Alsace . Les pompiers du Bas-Rhin, eux, ont reçu près de 600 appels et effectué plus de 100 interventions. Un habitant du Haut-Rhin a même vu le toit de sa maison s'envoler sous ses yeux.

Des rafales de vent jusqu'à 109 km/heures ont été enregistrées à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. A 22 heures, environ 6 000 foyers étaient privés d'électricité dans le Haut-Rhin, au plus fort de la tempête. A 5h ce mercredi matin, environ 1 400 familles étaient encore sans courant, précise la préfecture. Des techniciens travaillent toujours pour rétablir le courant.

Des grêlons "gros comme des boules de pétanque" dans l'Allier

Dans l'Allier, les pompiers ont été appelés pour une centaine d'intervention, essentiellement sur la commune de Gannat, à l'Ouest de Vichy. Les secours ont bâché les toitures pendant de longues heures. Plusieurs toitures de maisons ont été dégradées par de gros grêlons , "de la taille d'une boule de pétanque" précise la maire de la commune sur France Bleu Pays d'Auvergne , ce qui a provoqué des infiltrations.

6 500 foyers sans électricité dans le Jura au plus fort de la tempête

Une ligne à haute tension a été rompue dans le Jura. 6500 foyers se sont retrouvés sans électricité mais cela n'a pas duré longtemps. A 20 heures le courant était revenu pour les jurassiens, rapporte France Bleu Besançon . 25 camps de scout et 650 personnes en camping ont été par ailleurs mis à l’abri. 1 300 familles se sont retrouvées sans électricité à 21h dans le Territoire de Belfort. Ils étaient 3 900 foyers à la bougie dans le département de la Haute-Saône mardi soir.

Malgré la vigilance rouge, les dégâts restent limités dans le Nord de la Franche-Comté, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard . Les rafales de vent ont néanmoins atteint 109 km/h par endroit dans le Territoire de Belfort, et plus de 500 impacts de foudre ont été relevés.