Après les orages et les torrents de boue du 11 mars dernier, les communes les plus sinistrées de Côte-d'or attendent de connaitre l'aide que leur apportera le Département après l'annonce d'un Fonds d'aide exceptionnel. Des maires qui sont réunis ce mardi en Sous-préfecture de Montbard.

Ces violentes intempéries ont laissé des traces dans de nombreuses communes du Châtillonnais et de l'Auxois. Des villages défigurés à certains endroits avec des routes arrachées sur plusieurs mètres et de gros dégâts dans les habitations, de Thury à Pouillenay en passant par Chassey ou Magny-la-Ville.

A Magny-la-Ville, les dégâts sont considérables après les violents orages du 11 mars dernier. - Mairie Magny-la-Ville

Bientôt un fonds d'aide exceptionnel pour les sinistrés du Nord-Côte-d'Or

François Sauvadet, a annoncé la semaine dernière la création d'un Fonds d'aide exceptionnel. Le président du Conseil départemental de Côte-d'Or doit soumettre le vote sera soumis aux élus lors de la prochaine session plénière. On ne connait pas encore les modalités techniques, ni le montant de ce fonds. Les maires des communes éligibles à cette aide devraient le savoir, cette semaine à l'issue d'une rencontre avec le président du Conseil Départemental.

"Priorité à l'humain avant le financier"

Après une semaine très éprouvante, Carine Pernet, la maire de Magny-la-Ville, 80 habitants, reste comme beaucoup "choquée par la violence des éléments". L'élue n'a cessé d'être sur le terrain, les pieds dans l'eau au plus près des habitants qui en avaient besoin. Alors, "la création d'un fonds d'aide exceptionnel c'est bien mais pour le moment ça reste flou. La priorité c'est d'abord mes administrés, c'est pour ça qu'on a déjà fait la demande pour classer la commune en catastrophe naturelle."

Carine Pernet, la maire de Magny-la-Ville Copier

Réunion ce mardi en Sous-préfecture de Montbard

Objectif de cette réunion : permettre aux maires des communes sinistrés d'y voir plus clair dans la procédure à suivre et d'être rassurés sur le calendrier. Pour Joel Bourgeot, le Sous-préfet de Montbard, _"il est important de leur donner le maximum d'informations sur les procédures et la chronologie à suivre, pour mener à bien les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle._" Une inscription auprès de l'Etat qui permet de faire reconnaître le sinistre auprès des assurances, et pour les élus de déclencher ensuite les travaux et d'être indemnisés. Le fonds d'aide exceptionnel, qui doit être soumis au vote des élus le 26 mars prochain, viendra en complément de cette reconnaissance par l'Etat.