Dordogne : les orages font quelques dégâts

Météo France a levé la vigilance orages en Dordogne, ce jeudi 13 août après-midi. Les orages de la veille ont fait quelques dégâts, dont deux départs de feu dans le Périgord Noir, et des cultures de tabac endommagées dans le Bergeracois.

Les orages de ce mercredi 12 août ont fait quelques dégâts en Dordogne. A Cazoulès, dans le Sarladais, les pompiers sont intervenus en début de soirée pour un feu de toiture, après un impact de la foudre. L'incendie a commencé à se propager à la grange, avant d'être stoppé par les trois lances des soldats du feu. Le locataire de la maison va bien, mais il a dû être relogé par la mairie, le premier étage de l'habitation étant complètement détruit.

Toujours dans le Périgord Noir, un incendie s'est également déclaré à Sainte-Mondane, dans un hangar agricole de 200 mètres carré. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers, mais quelques pertes sont à déplorer, deux engins agricoles, une voiture et un stock de foin notamment.

Des cultures de tabac endommagées dans le Bergeracois

En plus de ces deux départs de feu, les intempéries ont également endommagé des cultures de tabac dans le Bergeracois. A Beaumont-du-Périgord, le producteur de tabac Laurent Testut a vu son exploitation, grande d'un peu plus d'un hectare, entièrement abîmée à cause des vents violents. "Beaucoup de feuilles de tabac ont été cassées", explique l'agriculteur, "alors qu'une partie de notre production est destinée à la cape de cigares, ce qui nécessite que les feuilles soient intactes."

Des dommages qui auront un impact sur la livraison de sa production. "C'est du tabac qui pourra être très certainement livré, mais à des prix totalement différent. Pour la cape de cigares, nous vendons le tabac entre cinq et sept euros le kilogramme. Alors que pour le tabac que l'on trouve à l'intérieur des cigarettes, c'est plutôt 1,50€, donc il va y avoir un delta très important."

Laurent Testut estime qu'il va perdre environ 50% de sa production de tabac à cause de ces orages. Heureusement, ses cultures de maïs et de tournesol, elles, n'ont pas été endommagées.