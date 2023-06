Orages en Ile-de-France : foyers coupés d'électricités, trafic SNCF perturbé "sur l'ensemble du bassin"

Les orages ont mis le bazar dans les transports parisiens et causés quelques dégâts sur le réseau électrique, ce dimanche 18 juin, en début de soirée, en Île-de-France.

"Circulation perturbée sur l'ensemble de l'Île-de-France"

À partir de 19h, avec l'arrivée des intempéries, une partie du trafic a été interrompu à la gare de Lyon en raison d'une bâche venue s'accrocher à une caténaire, sur la voie en direction du sud. Quelques minutes plus tard, la SNCF a annoncé une "circulation perturbée sur l'ensemble du bassin parisien jusqu'à la fin de soirée".

Le trafic a été perturbé également sur plusieurs lignes de RER en raison d'incidents "dus aux conditions météorologiques". Sur la ligne A du RER, le trafic est même interrompu entre Joinville et St Maur Créteil en raison d'un obstacle sur la voie à Saint-Maur – Créteil.

La circulation des transiliens est également fortement impactée. La ligne H a été intégralement interrompue. Sur les autres lignes, il y a eu des interruptions partielles et des perturbations.

Il n'y a eu aucune interruption dans le métro.

Des inondations sur la N118

La Direction des routes d'Île de France (DiRIF) annonce que la chaussée est inondée sur la N118 dans le sens Paris-province, deux voies sur trois et la bande d'arrêt d'urgence sont fermées.

Sur plusieurs points du réseau dans l'est parisien, la DiRIF indique la présence d'obstacle sur les voies, probablement en raison des intempéries.

Des coupures d'électricité

RTE a informé vers 19h30 que 11.000 foyers étaient privés d' électricité dans le Val-d’Oise. Un heure plus tard, ce ne sont plus que quelques centaines de foyers qui ne sont plus alimentés.

Des rafales jusqu'à 123km/h

C'est une véritable vague orageuse qui est passée sur l'Ile-de-France, en moins d'un heure. Des rafales de vent ont atteint jusqu'à 123km/h au sommet de la Tour Eiffel note Keraunos, observatoire français des orages et tornades.