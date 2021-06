Orages en Sarthe : "ça me fait mal au cœur", réagit un habitant de La Bazoge, sous le choc

L'heure est à l'inventaire pour les habitants de La Bazoge, au nord du Mans. Jeudi 5 juin, aux alentours de 22h30, des trombes d'eau sont tombées, un violent orage a frappé et le vent a soufflé. Un phénomène météorologique qui a surpris les habitants, notamment par son intensité. Des arbres sont tombés, des toitures ont été cassées, des routes inondées. Il n'y a eu heureusement aucun blessé.

La plus grande partie des dégâts se concentre sur l'avenue nationale. "C'est une catastrophe", lance un riverain, qui a découvert les dégâts en venant chercher son journal. Trois commerces ont été particulièrement touchés : la pharmacie Vaillant et les deux boulangeries. Deux de ses commerces ont été contraints de garder leurs portes closes. La pharmacie Vaillant ne sait pas quand elle pourra à nouveau accueillir sa clientèle. "Ça me fait mal au cœur", se désole Roger. Cela fait près de 40 ans qu'il vit à La Bazoge, il se targue d'avoir refait le carrelage d'une des boulangeries. "C'est triste de voir ça", dit-il en pointant du doigt les briques de la cheminée de la boulangerie Gaudain qui jonchent le trottoir.

Les dégâts sont considérables dans la pharmacie de Catherine et Christian Vaillant © Radio France - Laurine Benjebria

La pharmacie ne rouvrira sans doute pas avant septembre

La pharmacie a été ravagée par la grêle, son plafond s'est en partie effondré. "L'eau a imbibé toute la laine de verre, à un moment on voyait le plafond se fissurer et après c'est tombé par partie", décrit Catherine Vaillant, la pharmacienne. Avec son mari, elle a passé la nuit dans son local, aidée par les sapeurs-pompiers. Ils ont tenté de mettre au sec les médicaments, mais un grand nombre est imbibé d'eau.

De la laine de verre pend par endroits, dans la pharmacie de l'avenue nationale © Radio France - Laurine Benjebria

La pharmacienne ressent une certaine amertume. "On se dit pourquoi nous", résume-t-elle les larmes aux yeux en collant sur sa vitrine l'affiche "Suite à la tempête, pharmacie fermée". "C'est quand même toute notre carrière" qui est perdue.

Les pharmaciens ont perdu une grande partie de leurs médicaments © Radio France - Laurine Benjebria

Catherine et Christian Vaillant ont contacté leur assurance ce vendredi qui leur a indiqué envoyé un de leur agent d'ici 48 heures. "Mes les travaux, après il y a la période d'été, [on ne rouvrira pas] avant septembre, au moins dans le meilleur des cas", se désole la professionnelle de santé. Une mauvaise nouvelle pour le couple et ses six salariés, mais aussi pour toute la commune qui perd ainsi sa seule pharmacie. "Ce sont des services qui sont essentiels pour les habitants, donc on doit garder ses activités et les préserver", assure Jérôme Dellière, premier adjoint au maire. Il explique que la municipalité "réfléchit à proposer des solutions de secours", comme le prêt d'un local.

"L'eau est tombée dans mon salon"

Jean-Philippe a été surpris jeudi soir par l'orage, puis par les pluies diluviennes. "Ça tombait tellement fort que l'eau est tombée dans mon salon, dans ma véranda", raconte ce locataire. Jeudi soir, il a passé plusieurs heures à éponger. Des couvreurs sont passés vendredi matin pour réparer sa toiture, "et celle de mon voisin, on a tous eu des fuites". Il habite La Bazoge depuis deux ans, c'est la première fois qu'il voit autant de dégâts, "et j'espère que ce sera la dernière" confie-t-il.

La cheminée d'une des deux boulangeries est tombée sur le trottoir © Radio France - Laurine Benjebria

Sur la route, des tapis de feuilles et des gravats se sont retrouvés par endroits, la mairie de La Bazoge a donc appelé ses concitoyens et concitoyennes à la prudence. La toiture de l'école a été infiltrée par l'eau. "L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de victime humaine, ça aurait pu être plus grave", conclut Jérôme Dellière.